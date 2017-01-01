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Bu ne iki yüzlülük: Hem destekliyor, hem lânetliyor!

Dün gece İstanbul Ortaköy Reina'da düzenlenen terör saldırısı için birçok ülke taziye ve destek mesajı yayımladı. Aralarında teröre açık seçik destek veren Almanya dahi vardı...

Bu ne iki yüzlülük: Hem destekliyor, hem lânetliyor!
Eklenme: 01 Ocak 2017, 12:26
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Dün gece İstanbul Ortaköy'de bulunan dünyaca ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirirken, 69'da yaralı var. Yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen dehşet verici terör saldırısına dünyanın birçok yerinden kınama mesajları geldi. Saldırı sonrası yayımlanan taziye ve destek mesajları şöyle:

ABD 

İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan bir gece kulübünde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 35 kişinin şehit olduğu, 40 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Sözcü Eric Shultz, yaptığı yazılı açıklamada, Hawaii'de tatilde bulunan ABD Başkanı Barack Obama'nın, 'Saldırıda yaşamını yitiren masum insanlar için başsağlığı dilediğini' belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı'da saldırıyı kınadı.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2017, İstanbul'da trajik başlangıç. Kalbim, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla." dedi.

AVRUPA PARLEMANTOSU

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, "Bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: Teröristler, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbim, İstanbul ve Türkiye'yle." mesajını paylaştı.

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 2017'nin, İstanbul'da bir saldırıyla başladığını belirterek, "Kalbim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle. Bu tür olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

AB Komisyonunun Göç ve Vatandaşlık İşleri Sorumlusu Üyesi Dimitris Avramopoulos, sosyal medya hesabındaki açıklamasında "İstanbul'da masum vatandaşlara yönelik saldırı karşısında dehşete düştüm. Kalbim, bu gece Türkiye ve hayatını kaybedenler ve aileleriyle." ifadesini kullandı.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Bu, oldukça üzücü bir Haber. Kalbim ve dualarım bu gece Türkiye'yle." dedi.

AVUSTURYA

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabında, "İstanbul’da yeni yıla korkunç başlangıç. Hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, ''Derin bir dehşet içindeyiz. Üzüntülerimiz İstanbuldaki insanlarla beraber." denildi. 

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Tüm kalbim, bu sembolik gecede saldırıya uğrayan Türkiye'yle." ifadesini kullandı.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Yeni yıl, İstanbul'da korkuyla başladı. Kalbim hayatını kaybedenler, yakınları ve Türkiye halkıyla" dedi.

KANADA

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler." dedi. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, "Kalbim, İstanbul'da teröristlerce öldürülenlerin aileleri, sevenleri ve yaralananlarla." mesajını paylaştı.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, Ortaköyde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Kasımi ayrıca, saldırı nedeniyle tüm Türk halkı ve hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.

 
EtiketleralmanyaAmerikareina saldırıterör destekçisi AlmanyaAlmanya reina saldırısı
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