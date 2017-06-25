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Bu nasıl vicdansızlık! Kahreden haber geldi

Suçunu itiraf eden bebeğin annesi L.A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti Manisa'nın Kula ilçesinde 11 Mayıs tarihinde annesi tarafından poşet içinde çöp kenarına terk edilen bebek 40 günlük yaşam savaşını kaybetti

25 Haziran 2017 Pazar 17:31
Bu nasıl vicdansızlık! Kahreden haber geldi

40 gün önce annesi tarafından boş bir arsada çöp kenarına poşet içinde bırakılan minik bebek yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu Salihli'deki özel hastanede yaşam savaşını kaybetti. Minik bebeğin doğuştan sağlık problemlerinin olması nedeniyle hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve 40 gündür verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün kaybettiği bildirildi. Minik bebeğin Salihli'de defnedildiği öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Kula'nın 4 Eylül Mahallesi 237. Sokak üzerinde boş bir arazide çöp kenarına poşet içerisinde bırakılmış yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu Emrah Topmedir isimli vatandaş çalıştığı işyerinin arka tarafına aracını park ettiği sırada poşet içerisine sarılmış erkek bebeğini fark etmiş ve durumu hemen polise bildirmişti. Bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiğini fark eden Topdemir bebeği Kula Devlet Hastanesi'ne götürmüş, minik bebek Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine oradan da Salihli'de bulunan özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Suçunu itiraf eden bebeğin annesi L.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 17:31
  1. MANİSA
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