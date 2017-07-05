Bu nasıl müttefik!.. MİT tırlarında da ABD parmağı

Hain 15 Temmuz kakışmasının kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, darbe girişiminden 6 gün sonra ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan telefonla arandığının ortaya çıkmasının ardından MİT tırları ihanetinde de benzer bir skandal ortaya çıkarıldı. Kumpası yöneten FETÖ’nün iki sivil imamının da ABD Büyükelçiliğini defalarca aradığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak 2014’te Adana ve Hatay’da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettikleri belirtilen FETÖ’nün “sivil imamı” 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yeni bir iddianame hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 5. iddianame, daha önce bu kapsamda açılan davalara bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, FETÖ mensubu “sivil imam”ların olayı organize etmek için 19 gün boyunca operasyonel hat kullandıkları ve tırların durdurulduğu 19 Ocak 2014’ten sonra bu hatları iptal ettikleri kaydedildi. FETÖ’nün üst düzey yöneticisi olan ve örgüt soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bir kişinin tanıklığına başvurulduğu belirtilen iddianamede, bu tanığın, “MİT tırlarının durdurulması talimatını Pensilvanya’da yüz yüze görüştüğüm Fetullah Gülen’den bizzat aldım. Gülen, her türlü çalışmanın yapılması, tırların durdurularak görüntülerinin kayda alınması ve çarşaf çarşaf yayınlatılması talimatı verdi” dediği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan, yaptığı açıklamada, iddianamede yer verilen “sivil imam”lardan en önemlilerinin, MİT tırlarının durdurulduğu olay yerindeki görevlilerin imamları konumundaki öğretmen Bayram Andaç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzman yardımcısı Muharrem Gözüküçük olduğu bilgisini vererek, bu “imam”ların ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla irtibat kurduklarının da ortaya çıktığını dile getirdi. Adana’nın Ceyhan ilçesinde 19 Ocak 2014’te MİT tırlarının durdurulmaya çalışıldığını ve karşı çıkan görevliler sayesinde bu eylemin başarısızlığa uğratıldığını söyleyen Fidan, şöyle devam etti:

“Akabinde, FETÖ yöneticisi Bayram Andaç, 20 Ocak 2014’te saat 11.02’de ABD Büyükelçiliği ile irtibata geçiyor ve 48 saniyelik bir görüşme gerçekleştiriyor. Saat 15.21’de ABD Büyükelçiliği ile 46 saniye, saat 15.22’de ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile 36 saniye görüşme yapıyor. 24 Ocak 2014’te saat 09.04’de ABD Büyükelçiliği ile tekrar 102 saniye görüşüyor ve 21 Şubat 2014’te de saat 16.21’de ABD Büyükelçiliği ile 101 saniye görüşmesi tespit ediliyor. FETÖ’den tutuklu olan dönemin Ankara Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Albay Erdal Turna’nın imamı olan, MİT personelinin telefonlarını dinleyen ve tırların durdurulmasıyla ilgili faaliyeti Ankara’da başlatan şüpheli Muharrem Gözüküçük de ilk olarak 6 Mart 2014’te ABD Büyükelçiliği ile saat 11.51’de 33 saniye, saat 14.48’de de 155 saniyelik görüşme gerçekleştiriyor.”

Geçen hafta içinde ABD Büyükelçiliğine bir yazı gönderdiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti: “Belirtilen tarihlerde hangi gerekçelerle Büyükelçilik ve Başkonsolosluğun arandığı, hangi sebeplerle görüşme yapıldığını sordum. Görüşme içeriğinin bildirilmesini istedim. Cevabını bekliyorum.