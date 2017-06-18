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Bu nasıl kavga! Adana’daki kavgada polis TOMA'larla müdahale etti

Adana'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4  kişi yaralandı.

18 Haziran 2017 Pazar 22:21
Bu nasıl kavga! Adana’daki kavgada polis TOMA'larla müdahale etti

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 2 ailenin fertleri  arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya  dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, terör ve çevik kuvvet  ekibiyle TOMA aracı sevk edildi. Ekipler, grubu tazyikli su ve biber gazıyla  müdahale ederek dağıttı.

Kavgada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla hastaneye  götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dün aynı sokakta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 22:21
  1. Adana
  2. kavga
  3. TOMA
  4. sağlık
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