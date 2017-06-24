Bu nasıl insan? 9 yaşındaki kıza...

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat işçisi Osman Ç., evinin önünde arkadaşlarıyla bisikletle gezen A.M.A. isimli kıza saldırdı. Eliyle arkasına gizlediği büyük bir parke taşıyla yavaşca gelen Osman Ç., arkası dönük kızın başına sert bir şekilde vurdu. Yere yığılan kız kendinden geçti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaşanan bu olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan A.M.A. bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise polis soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bu olaydan 2 ay sonra yine Atakum İlçesi'nde otobüs durağında otobüs bekleyen bir genç kıza tacizde bulunan Osman Ç., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınarak merkeze götürülen şüphelinin 9 yaşındaki A.M.A.'yı darp eden kişi olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Güvenlik kamerasındaki kişinin kendisi olmadığını savunan Osman Ç., böyle bir olayı hatırlamadığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ç., her iki olay nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.