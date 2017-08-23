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Bu nasıl bir zillet! İslam'a nefretini kusarak batıya yaranmaya çalışıyor

Hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Türkiye'den kaçarak Avrupa'ya sığınan Can Dündar, hakaretlerini bir seviye daha yukarı çıkardı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:40
Bu nasıl bir zillet! İslam'a nefretini kusarak batıya yaranmaya çalışıyor

Terör örgütü DEAŞ'ın Barselona'da düzenlediği kanlı saldırıdan sonra Avrupa'da Müslümanlara olan nefret söylemleri arttı. DEAŞ'ın İslam'la alakası olmamasına rağmen, söylemlerini Müslümanlara nefret üzerinde oluşturan Avrupalılara, Türkiye'den kaçan Can Dündar da katıldı.

"İSLAM'DA SORUN OLDUĞU BARİZ"

İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera'ya konuşan Dündar, Avrupa'da hareket eden Müslümanların çoğunun terörist olduğunu söyledi.

Terörizmin sorunlarının derin olduğunu ifade eden firari Can Dündar, "İslam'da bir sorun olduğu bariz!" diyerek sözlerine devam etti.

Açık konuşmanın doğru olduğunu belirten Dündar, gerçeklerin söylenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:40
  1. Can Dündar İslam düşmanlığı
  • pınardemirpınardemir59 dk önce
    şerefsiz
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