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Bu nasıl belediye kütüphanesi? Sapkınlar ve Can Dündar için skandal kutlama!

Bursa'nın Nilüfer Belediyesi vatana ihanetten yargılanan ve yargı sürecinde Türkiye'den kaçıp Almanya'ya sığınan ve Alman vatandaşlığına geçen Can Dündar'ın doğum gününü Kütüphane resmi twitter hesabından kutlayarak büyük bir skandala imza attı. Nilüfer Belediyesi'nin vatanşdaşın büyük tepki gösterdiği eşcinsel sapkınlara destek verdiği de ortaya çıktı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:31
Bu nasıl belediye kütüphanesi? Sapkınlar ve Can Dündar için skandal kutlama!

Haber365'te yer alan  habere göre; Bursa'nın Nilüfer Belediyesi vatana ihanetten yargılanan, Yargı sürecinde Türkiye'den kaçıp Almanya'ya sığınan ve Alman vatandaşlığını tercih eden Can Dündar'ın doğum gününü kutladı. Bursa’nın Nilüfer Belediyesi Almanya'ya kaçtıktan sonra Türkiye aleyhinde her bulunduğu platformda kara propaganda yürüten Can Dündar'ın doğum gününü kutlamasına Twitter'da yer alan birçok kullanıcı sert tepki verdi.

CAN DÜNDAR ALMAN BELGESELİNDE TÜRKİYE'YE KİN KUSMUŞTU

Eylül ayında seçimlerin gerçekleşeceği Almanya'da, seçim kampanyaları Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yürütülüyor.16 Nisan sürecinde açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aleyhine açıklamalar gerçekleştiren Schulz ve Merkel, seçim günü yaklaştıkça saldırganlığın dozunu artırıyorlar.
Almanya'nın son terbiyesizliği ise; devlet televizyonunda gösterilen 45 dakikalık Erdoğan belgeseli oldu.

Devlet televizyonu ZDF'de yer alan belgeselde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan kin ve düşmanlık açık bir şekilde yansıtıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusan belgeselde, Türkiye'den kaçan ve casusluk suçundan yargılanan Can Dündar'ın açıklamalarına da yer verildi.

Can Dündar, Almanların istediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu açıklamalar yaptı. Açıklamalarında Türkiye aleyhinde yapmış olduğu birçok asılsız ve nefret dolu açıklamalarıyla sahiplerine hizmet ettirmeyi sürdürdü.
Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesinin böyle bir şahısın doğum gününü kutlaması birçok Bursa'lı vatandaşı hayal kırıklığını uğrattı.

Beşiktaş belediyesi binasına LGBT'li sapkınların bayrağını astı!

CHP'Lİ BELEDİYEDEN EŞCİNSEL SAPKINLARA SELAM ÇAKTI

CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin vatandaşların büyük tepki verdiği eşcinsel sapkınlara destek verdiği de ortaya çıktı. CHP'li Nilüfer Belediyesi geçtiğimiz günlerde sözde 'onur' yürüyüşü yapacak olan sapkınların paçavrasını profil resmine koyarak selam çaktı.

Minik çocukların ve genç öğrencilerin uğrak yeri olduğu öğrenilen belediye kütüphanesinde gelecek neslin nasıl zehirlendiği gözler önüne serildi. 

Ahlaksızlığa millet 'dur' dedi: Eşcinsel sapkınları yürütmeyeceğiz!

"LGBT'li sapkınlar için köprü ışıklarını değiştirdiler"

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:31
  1. Can Dündar
  2. CHP'li Nilüfer Belediyesi
  3. CHP
  4. eşcinsel sapkınlar
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