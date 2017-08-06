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Bu nasıl araba! 2 genç öldü...

Eskişehir’de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil,ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada, otomobili kullanan 19 yaşındaki Hasan Yılmaz ile yanında oturan arkadaşı 17 yaşındaki Umut Kayır öldü.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:30
Bu nasıl araba! 2 genç öldü...

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında İsmet İnönü 2 Caddesi Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Eczacılık Fakültesi yakınında meydana geldi. Hasan Yılmaz yönetimindeki 26 RL 486 plakalı otomobil, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

İkiye bölünen otomobilde sürücü Hasan Yılmaz ile yanında oturan arkadaşı Umut Kayır kaza yerinde öldü.Ölen 2 gencin cesetleriotopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:30
  1. Eskişehir
  • AliAli25 dk önce
    Araba kalitesiz italyan cakmasi ama arabayi süren cok hizli sürmüs belli yani kendi sucu.Türkiyede ne trafik kurallarini ve yollari düzenleyenler bir sey biliyor nede trafikte arac kullananlar cogu cahil kazma
  • FatihFatih37 dk önce
    Zamanenin 100 bin liralik saheserleri
  • Deli deli kupeliDeli deli kupeli57 dk önce
    Bu tarz eski arabalarin piyasadan kalkmasi lazimmmmm
  • FatihFatih1 sa önce
    Kuş gibi araba.Yaninda da koç boynuzu.
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