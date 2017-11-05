Bu mu güdümlü yargı?

Azgın azınlığın sıklıkla öne sürdüğü Türkiye’nin diktatörlükle yönetildiği ve yargının AK Parti tarafından esir alındığı iddiasını çürüten gelişmeler birbiri ardına yaşanıyor... Büyükada casusları ve bazı önde gelen FETÖ’cüler serbest kalırken, Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt’a hapis cezası verildi. Şortluya saldıran içerde, başörtülüye saldıran CHP’li dışarıda geziyor!

Türkiye AK Parti iktidarı ile diriliş ve yükseliş dönemini yaşarken, yargı mekanizması ise tartışmalı kararlarla ülke gündemini meşgul ediyor. Son bir haftalık süreçte azgın azınlığı sevindiren tahliye kararlarına imza atan yargıçlar, toplumun beğenisini kazanmış olan yazarlar hakkında peşpeşe hapis cezası kararları çıkarttı. Azgın azınlığın sıklıkla öne sürdüğü Türkiye’nin diktatörlükle yönetildiği ve yargının AK Parti tarafından esir alındığı iddiasını da çürüten en bariz örnekler olarak algılanan söz konusu kararlar, milletten tepki görüyor.



AZINLIK SEVİNDİ, MİLLET TEPKİLİ



Milli savunma, teknoloji, bilim, kültür sanat ve pek çok alanda atılan yerli ve milli hamlelerle asırlık uykusundan uyanan Türkiye’nin gündemini, tartışmalı kararlarla son 7 günlük süreçte yargı mekanizması belirledi. Hemen her gün tepki çeken bir karara imza atıldı. FETÖ’nün medya ayağını oluşturan kalemşörler, Büyükada’da suçüstü yakalanan casuslar, Ataşehir’de başörtülü hanımı darp eden vandal ve Antalya’da bayrak çiğneyip Cumhurbaşkanı’na hakaret eden çift hakkında verilen tahliye kararları millet nezdinde şok etkisine neden oldu. Dünyada başka emsali olmayan 5816 sayılı Mustafa Kemal’i koruma kanununa muhalefet gerekçesiyle Türkiye’nin tanınan ve ilgi gören yazarları hakkında hapis cezası kararları verildi. İşte son dönemde verilen ve yargı sisteminin sorgulanmasına neden olan tepki çeken kararlar:



FETÖ’CÜLERE TAHLİYE



Fetullahçı Terör Örgütü’nün medya yapılanmasına yönelik davanın tutuklu sanıkları Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy’un tahliyesine karar verildi. 24 Ekim’de gerçekleştirilen duruşmada FETÖ’nün kapatılan Meydan gazetesi yazarı Atilla Taş ile T24 yazarı Murat Aksoy tahliye edildi.



CASUSLAR TÜRKİYE’DEN KAÇTI



25 Ekim’de de skandal bir yargı kararı gündeme düştü. Büyükada’da gerçekleşen gizli toplantı sırasında gerçekleşen baskında gözaltına alınan ve tutuklanan 11 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi. “Silahlı terör örgütüne yardım etme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası talep edilen Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi ile Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, İlknur Üstün serbest bırakıldı. Alman Staudtner ve İsveçli Gharavi tahliye kararının ardından soluğu havalimanında alarak Türkiye’den kaçtı.



PKK’NIN KALEMŞÖRLERİ SERBEST



675 sayılı KHK ile kapatılan PKK gazetesi Özgür Gündem’in yöneticilerinden İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı 31 Ekim’de serbest bırakıldı. PKK’nın medya yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kızılkaya ve Sancılı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi. Kızılkaya ile Sancılı’nın tahliyesiyle terör örgütünün medya organı Özgür Gündem’e ilişkin açılan davada tutuklu sanık kalmadı.



TARİHÇİ ARMAĞAN’A HAPİS



PKK, FETÖ ve casusluk davalarındaki tuhaf tahliyelerin ardından, milletin teveccühünü kazanmış bir tarihçiye hapis cezası geldi. Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, derginin mayıs sayısında Mustafa Kemal’in eşi Latife Hanım’ın sır gibi saklanan mektubunu yayınladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 31 Ekim’de Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tarihçi yazar Armağan’a, 5816 sayılı M.Kemal’i koruma kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



BİR ŞOK HAPİS KARARI DAHA



Türkiye’deki basın özgürlüğü iklimine ağır hasar veren bir yargı kararı daha gündeme geldi. Tvnet’te yayınlanan Derin Tarih isimli programda Mustafa Kemal ile ilgili söylediği sözler nedeniyle yargılanan Süleyman Yeşilyurt, yine 5816 sayılı kanun gerekçe gösterilerek mahkum edildi. 1 Kasım’da Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada yazar Yeşilyurt hakkında 1 yıl 3 ay hapis kararı verildi, basın ve ifade hürriyeti hapsedildi.



BAYRAĞI ÇİĞNEDİLER YETMEDİ!



Antalya’da, Türkiye bayrağını asıldığı yerden alıp, üstüne basan M.K. ve yanındaki nişanlısı Ç.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretler yönelttiği de saptanan 31 yaşındaki Ç.K. ile 33 yaşındaki M.K., 1 Kasım’da tahliye edildi.



VANDAL ARTIK ARAMIZDA!



Haftanın tartışmalı yargı kararlarının “finali” ise başörtülü kadını darp eden vandal hakkında verildi. İstanbul Ataşehir’de yolda yürüyen başörtülü kadını önce omuz atarak taciz eden ardından yumruklayan Hakan Dündar’ın yargılaması skandalla sonuçlandı. İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi, saldırgan Dündar hakkında kasten yaralama suçundan 5 ay 16 gün gibi komik bir ceza açıkladı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla saldırgan Dündar’ın tahliyesine karar verildi. Yargı mekanizmasının son dönemde verdiği tepki çeken kararları “Yargıda neler oluyor?” sorusunu hafızalara getirdi.



BYLOCK’CUYA TAHLİYE



Son olarak ise Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’cü olduğu ve ByLock’u 2 bin 900 kez kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Yunus Gürbüz’ün tahliyesine karar verdi. Dışişleri’nde mühendis olarak çalışan Yunus Gürbüz’ün cep telefonunda yapılan incelemede BTK kayıtlarına göre 2 bin 900 kez sisteme giriş yapması, deliller arasında yer aldı. Mahkeme, savcılığın sanığın ByLock’u kullanıcısı olduğunu ikrar ettiğini belirtip tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına karşılık tahliye kararı verdi. 31 Ekim’de oybirliğiyle verilen tahliye kararında özetle, “Sanık Gürbüz’ün tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, delilleri karatma ihtimalinin bulunmaması, tutuklamanın tedbir niteliğinde olması, bu aşamada tutuklulukta sağlanacak yararın adli kontrol hükümleri ile sağlanacak olması dikkate alınarak başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse tahliyesine karar verildi” denildi.