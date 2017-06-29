Bu meyvelerin faydaları renklerinde saklı

Vücudun günlük vitamin, mineral, lif ihtiyacının karşılanması ve genel sağlığımızın korunmasında 'antosiyanin' zengini sebze-meyveler önemli rol oynuyor. Bu maddeyi içeren mavi, kırmızı ve mor renkli besinler her derde deva oluyor. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Ezgi Mumcu, antosiyanin oranı yüksek olan besinlerin faydaları hakkında şu bilgileri veriyor... "Antosiyanin oranı zengin olan meyvesebzelerin başında kiraz, patlıcan, mango, yaban mersini, ahududu, erik, kuş üzümü, kuşkonmaz, zeytin, portakal, incir, turp, kırmızı lahana, nar, siyah fasulye, siyah pirinç, böbrek fasulyesi ve pancar geliyor. Bileşenlerinde yüksek miktarda antioksidan özelliği bulunan bu besinleri tüketmek, hastalıklardan korunmanın yanı sıra yaşlanmayı da önlüyor, zinde görünümün devamlılığını sağlıyor. Bu sebze-meyvelerin sağlığa yararı şöyle...

KALBİ KORUYOR: Yapılan araştırmalar antosiyanin oranı yüksek besinlerin kan basıncını düşürdüğünü, damar sertliğini önleyerek kalp hastalıklarını azalttığını ortaya koymuştur. 18 yaş ve üzeri kadınların, bu bakımdan zengin 3 gıdayı haftada 3 veya daha fazla tüketmeleri, orta yaş kalp krizi geçirme riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca haftada 3 kez çilek ya da yaban mersini tüketen kadınlarda kalp damar hastalıkları riski önemli ölçüde düşmektedir.



KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR: Kolesterolün yüksek olması, kalp rahatsızlığı gelişme veya kalp krizi geçirme riskini artırır. Bu gıdaların diyet programına eklenmesinin HDL kolesterolü (iyi kolesterol) yüzde 13.7 oranında artırdığı, LDL kolestrolü (kötü kolesterol) yüzde 13.6 düşürdüğü ortaya çıkmıştır.



KİLO VERDİRİR: Sağlıklı bir diyetin, obeziteyi önlemede büyük etkisi vardır. Antosiyanin içerikli sebzemeyvelerle beslenenler daha rahat kilo verip, zayıflar.

KESKİN GÖZLER: Faydaları renklerinde saklı olan antosiyanin zengini besinler, gözler için de faydalıdır. Bilberry antosiyaninler ile beslenen kişilerde birkaç saat sonra görme alanında önemli ilerlemeler görebilmektedir.



HAFIZAYA KUVVET: Hızlı yaşlanmanın önüne geçmek ve hafızayı güçlendirmek için bu besinleri tüketmek gerekiyor. Güçlü bir antioksidan olan antosiyaninler, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan hafıza bozukluğunu yavaşlatır. Çocukların bu meyvesebzelerle beslenmesi, öğrenme sürecini güçlendirir. 70 yaş üzeri kadınların çilek ve yaban mersini gibi gıdaları bolca tüketmesi beyin dejenerasyonunu 2.5 yıl azaltır.



​KANSERLE SAVAŞ: Çilek, yaban mersini, kiraz gibi meyveler, yemek borusunda tümör büyümesini engeller. Ayrıca çilek ve benzeri gıdaların tüketilmesi meme kanseri, prostat kanseri, kolon kanseri ve oral kanser gelişimini önler. Antosiyanin içeren gıdaların düzenli tüketilmesi, bazı kanser hücrelerinin yayılmasını da durdurur.

BERRYLER: Antioksidanların en önemli kaynağıdır. Yaban mersini, böğürtlen, çilek, ahududu, kızılcık, bilberries ve diğer mavi, mor veya kırmızı renkli meyveler zengin antosiyanin kaynaklarıdır.



​KİRAZGİLLER: Ekşi tatta olan kirazgiller, tatlı olanlarına göre daha yüksek antosiyanin içerir. Çilek, kiraz gibi meyveler ne kadar koyu olursa konsantrasyonları o kadar yüksek olur.



MOR ÜZÜM: Mor üzümler önemli bir antosiyanin kaynağıdır. Aynı zamanda ürik asit kristallerinin çözülmesine yardımcı olurlar; bu da gut ve romatizmal artrit semptomlarını azaltabilir.



KUŞKONMAZ: Mor kuşkonmaz lezzetli olmasının yanı sıra besin içeriği bakımından da oldukça zengindir. Antosiyanin bakımından daha zengin olmalarının yanı sıra; mor renkteki kuşkonmaz; yeşil kuşkonmaza oranla daha fazla protein ve daha fazla C vitamini içermektedir.



MOR LAHANA: Araştırmalar mor lahanada 36 farklı antosiyanin türü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak kişinin vücudu bu antosiyaninlerin sadece yüzde 80'inden faydalanabilmektedir.