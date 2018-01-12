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Bu mesleği Hakk ve halk uğruna kullanmalıyız

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ulusal ve yerel medya mensuplarını ağırladı.

12 Ocak 2018 Cuma 04:31
Bu mesleği Hakk ve halk uğruna kullanmalıyız

HABER MERKEZİKüçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel medya mensuplarını yemekte ağırladı. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı çok amaçlı salonda düzenlenen yemeğe, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu başta olmak üzere çok sayıda basın mensubu katıldı. Mustafa Karahasanoğlu, burada yaptığı konuşmada, kutsal bir meslek olan gazeteciliği Hakk’ın ve halkın sesini yükseltmek için meslek edinen meslektaşlarının gününü kutladı. Konuşmasında gazetecilik geçmişine ilişkin bilgiler aktaran Karahasanoğlu, “1968 yılından bu yana, 49 yıldır gazetecilik mesleğinin içerisindeyim. Bu 49 yılın hemen her gününde, yalnızca çalıştıran değil ‘çalışan’ bir gazeteci oldum. Gazetecilik çok önemli bir meslek ve mutlaka kutsal bir yönü var. Sorumluluğu oldukça yüksek olan bu mesleği Hakk ve halk uğruna mücadele etme aracı olarak kullanan meslektaşlarımıza ne mutlu diyorum” ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, davetlerine icabet eden basın mensuplarına teşekkür etti. Karadeniz, “Bölgemizde gazete merkezleri ve çok sayıda gazetecinin yaşıyor olması bize böyle bir geceyi düzenlemeyi zaruri kıldı. Allah gazetecilerimizin kalemlerine, zihinlerine, emeklerine bereket ve rahmet versin” dedi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 04:31
  1. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı
  2. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
  3. Küçükçekmece
  4. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz
  5. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  6. Mustafa Karahasanoğlu
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