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Bu manzara artık sona eriyor

Her yağmurun ardından denizle karanın birleştiği Üsküdar’daki bildik manzara, süren meydan ve yağmur suyu kanalı çalışmalarıyla ortadan kalkacak.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:06
Bu manzara artık sona eriyor

Üsküdar’da sahil bölgesinde yaşanan su baskınlarına karşı altyapı çalışması, meydan çalışmasıyla paralel olarak devam ediyor. Yoğun yağmurun ardından denizle karanın birleştiği Üsküdar’daki bildik manzaranın yaşanmaması için söz konusu hat üzerinde şu anda 2 kanal çalışması yürütülüyor. Biri 2 metre çapındaki yağmur suyu kanalı, diğeri ise 1 metre çapındaki atık su kanalı...

Sahile kadar devam edecek çalışma kapsamında, yağmur suyu yerin altından açılan bu kanallarla denize akacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Üsküdar Balediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’da denizle kara birleşti’ şeklinde haberlere yansıyan manzara, meydan ve şu anda devam eden yağmur suyu kanalı çalışması tamamlandığında ortadan kalkacak. Çalışmaları 2018’in ilk yarısında tamamlamış olacağız ve denizle kara artık birleşmeyecek” dedi.

125 BİN METREKARELİK YENİ MEYDAN

Üsküdar Meydanı ve çevresindeki çalışmaların bu yaz tamamlanacağını ifade eden Türkmen, Üsküdar sahilinden itibaren yeni belediye binasına kadar olan alanda ilçeye 125 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandıracaklarını kaydetti. İstanbul’un Maltepe, Yenikapı ve Taksim Meydanı’ndan sonra Üsküdar’da çok önemli bir meydana sahip olacağını bildiren Türkmen, “Üsküdar Meydanı’nın diğer meydanlardan farkı, İstanbul’un en kolay ulaşılabilir meydanı olması olacak. Bir taraftan deniz ulaşımı, bir taraftan Marmaray ve Ümraniye-Çekmeköy Metrosu, bir taraftan Avrasya Tüneli ve karayolu ile adeta bütün yollar Üsküdar’a çıkmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında bu meydan, Üsküdar’ın sadece bugünü ve yarını değil, gelecek yüzyıldaki meydanı olacak” diye konuştu.

HER ŞİDDETLİ YAĞIŞTA DENİZ TAŞTI

Üsküdar Meydanı’nda 2012, 2013 ve 2014 yıllarında şiddetli yağışlar nedeniyle defalarca deniz taşmış, Boğaz’ın suları yağmur sularıyla birleşmişti. 2014 yılında yaşanan taşkında birçok vatandaş zor anlar yaşamış, sel sularının arasında kalan minibüsün fotoğrafı da sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.

MEYDAN İNŞAATI ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, yağmur suyu ve atık su çalışmalarının yanı sıra meydan çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Üsküdar’da Harem-Üsküdar sahil, Üsküdar-Beylerbeyi sahil ve meydan düzenlemesi olmak üzere 3 aşamalı bir çalışmanın sürdüğünü aktaran Türkmen, şunları söyledi: “Her 3 projeyi de aynı anda bitirmiş olacağız. Harem’den Beylerbeyi’ne kadar süren çalışmada kesintisiz yaya, bisiklet ve araç yolu olacak. Üsküdar ana meydanda ise deniz tarafına doğru 13-14 bin metrekarelik kazıklı teras sistemi yapılarak büyütülüyor. Üsküdar meydanı, eski belediye binası, katlı otopark ve aradaki iş merkezlerini de içine alan Mimar Sinan Meydanı çalışmalarına da şubatta başlayacağız. Mimar Sinan Meydanı için istimlak problemi de acele kamulaştırma yoluyla çözüldü. Bu ay sonu itibarıyla tahliyeler gerçekleşecek. Burada meydanın altına bin araçlık otopark yapacağız.”

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:06
  1. Üsküdar Meydanı
  2. Üsküdar
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