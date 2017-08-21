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Bu kurbanlık 28 bin lira

Sivas'ta Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarının gözdesi olan 1 ton 352 kiloluk Akpolad adlı boğa, 28 bin liraya alıcı bekliyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:56
Bu kurbanlık 28 bin lira

Sivas kent merkezi yakınlarında bulunan hayvan pazarında 2.5 yaşındaki 1 ton 352 kilo ağırlığındaki boğa görenlerin ilgisini çekiyor. Yetiştiricisi Ali Akpolad, kendi soyadını isim olarak verdiği boğa için 28 bin lira fiyat belirledi. Pazarda Akpolad'ın emsalinin olmadığını söyleyen Ali Akpolad, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar pazara bir emsali daha girmedi. Ağırlığı 1 ton 352 kilogram. Buzağıdan itibaren özel yetiştirdik. Simental grubu bir tosun. Alıcılarını bekliyoruz. Esnaf arkadaşlardan, diğer kurban alıcılarından bakanlar var, fotoğraf çektirenler var. En son 23 bin lira teklif ettiler ama ben 28 bin lira gibi bir rakam düşünüyorum. Yoksa kesim yapıp etini satmayı düşünüyoruz. Ticaret Borsamız canlı kilo fiyatlarını bugün 20 lira olarak açıkladı. Pazarlık usulü olursa, tanıdık bildik kişiler veya iş adamlarımıza fiyatta biraz daha esneklik yapabiliriz."

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:56
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