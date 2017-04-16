Bu köprüden izinsiz kimse geçemiyor!

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyündeki vatandaşlar, evlerine ulaşabilmeleri için DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen 70 metrelik asma köprünün ortasına, güvenlik nedeniyle asma kilitli demir kapı yaptırdı.

Zeytincik köyü arazileri ile yolunun bir bölümünün Deriner Barajı'nın suları altında kalması üzerine, mahalleye ulaşımı sağlamak için DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından, yüksekliği 100 metre, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 70 metrelik asma köprü inşa edildi.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan Zeytincik köyü Ahalşen Mahallesi sakinleri, buraya ulaşımı sağlayan köprünün ortasına geçen yıl kendi imkanlarıyla asma kilitli demir kapı yaptırdı.

Kışın Bursa'da, yazın Zeytincik köyünde yaşayan Necati Çelik (60), AA muhabirine, baraj inşasının ardından devletin evlerine ulaşımlarını sağlamaları amacıyla asma köprü yaptırdığını söyledi.

Çelik, "Baraj yapıldıktan sonra istimlak parasını alan bazı köy sakinleri maalesef başka illere göç etti. Bizim mahallede baraj öncesinde yaklaşık 25 hane vardı." dedi.

Kış mevsiminde köylerinde kimsenin kalmadığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Evlerimiz ve mahalle boş kalıyor. Ben de Bursa’da oturuyorum. İlkbaharla birlikte köyüme gelerek zeytin ağaçlarımın bakımını yapıyorum. Şu anda mahallede ben ve bir komşum olmak üzere, sadece iki kişi yaşıyoruz. Köyde kimse kalmadığı için hırsızlar zaman zaman evlerimize giriyor. Başta canımız olmak üzere mal varlığımızı korumak amacıyla demir kapı yaptık. Köyde kimse olmadığı için gündüzleri bile korkuyoruz. Kendimizi bu demir kapı sayesinde güvende hissediyoruz."

"Necati Çelik" köprüsünden izinsiz hiç kimse geçemiyor

Köy halkından 70 yaşındaki İsmail Beyaz ise evlerine ve bahçelerine bu köprüden ulaştıklarını belirterek, "Yaşanan hırsızlıklardan dolayı köylüler olarak aramızda 2 bin lira topladık ve köprüye demir kapı taktık." ifadelerini kullandı.

Böylece kendilerini daha güvende ve huzurlu hissettiklerini belirten Beyaz, köprüye, demir kapı takma fikrini ortaya atan Necati Çelik'in ismini verdiklerini bildirdi.

Beyaz, demir kapının 24 saat kilitli olduğunu anlatarak, "Köprüden geçmek isteyen olursa Necati Çelik'i telefonla arıyor veya bağırarak yardım istiyor. Böylece kapı tek elden açılıp kapanıyor. Bu da bize göre Karadeniz usulü bir çözüm. Çok işe yaradı. Ayrıca bazı misafirlerimiz demir kapıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.” diye konuştu.

Deriner Barajı

Çoruh Nehri'nde yapımına 1988'de başlanan ve 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Deriner Barajı ve HES'te, Şubat 2012'de su tutulmaya başlandı.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Aralık 2012'de hizmete açılan barajda su tutulmasıyla, Yusufeli ilçesine bağlı bazı köy ve yerleşim yerleri su altında kaldı.