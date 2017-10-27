Bu konuda artık endişe yaşamayın: İnternetten sorgulayın öğrenin

Vatandaşların adlarına şirket kurulup kurulmadığı yönünde yaşadıkları tedirginliğe değinen Tüfenkci, yaptıkları yeni düzenlemeyle bunun internetten kontrol edebileceğini kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptıkları düzenlemeyle vatandaşların, isimlerine şirket kurulup kurulmadığını internetten kontrol edebileceğini kaydetti.

Tüfenkci, AA Editör Masası’nda açıklamalarda bulundu. Şirket kurulumlarının internet üzerinden kısa sürede gerçekleştirilmeye başlanmasının önemine değinen Tüfenkci, bu adımla bazı vatandaşların adlarına şirket kurulup kurulmadığı yönünde yaşadıkları tedirginliği de değerlendirdi. Tüfenkci, kurdukları yeni sisteme işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bunu bir müjde olarak söyleyelim, yeni hayata geçirdik. Kamuoyu tarafından bilinmiyor ama özellikle kayıp nüfus cüzdanları, çalıntı kimlik bilgileriyle oluşturulan, sizin haberiniz olmadan kurulan şirketler ve bunun üzerinden faturayı hiç suçu olmayan vatandaşlarımızın çektiği dolandırıcılık şebekeleri oluşuyordu. Vatandaşımız artık bu konuda endişe yaşamasın. Kurduğumuz yeni sistemle artık herkes TC kimlik numarasını bakanlığımızın web sitesi ya da e-devlet sistemi üzerinden girerek adlarına şirket kurulup kurulmadığını veya bir şirketin ortağı olup olmadıklarını görebilecekler ve anında müdahale edebilecekler.”

Habur Sınır Kapısı’nın uzun yıllar boyunca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından kontrol edildiğine dikkati çeken Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

“Biz sınır kapılarının, havalimanlarının merkezi hükümetin kontrolünde olmasından yanayız. Görüşmelerde ikinci bir kapı olarak hukuki altyapısını tamamladığımız ama Irak tarafından adım atılmasını beklediğimiz Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması noktasında fikir birliği oluştu” dedi.

ABD ile ilişkilere değinen Tüfenkci, “Türkiye-ABD ilişkileri kırılgan bir zeminde yürüyor. Dolayısıyla özellikle iş dünyasının, odaların bu noktadaki gayret ve istekleri önemli. İş dünyasının, karşılıklı anlayış temelinde, yapıcı bir tutumla vize engelinin kaldırılması gerektiği noktasında bir görüşü var. ABD Ticaret Odası heyeti de bu noktada girişimlerde bulunacaklarını ifade ettiler” diye konuştu.

Hallerde et ve çiçek satılacak

Hal Yasası’nın da değişmesi gerektiğinin altını çizen Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Şu anda Türkiye’de 175 tane hal binası var ve zorunluluk olmadığı için bunların hiç birinde soğuk hava deposu yok. Yeni düzenleyeceğimiz Hal Yasası ile buraların tıpkı Avrupa’da, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sadece sebze ve meyvelerin satıldığı bir alan değil, aynı zamanda balık, tavuk, et, çiçek veya kuru gıdanın satıldığı geniş bir ticari alan, kompleks bir bina ve alanları olarak tasarlanmasını istiyoruz” dedi.