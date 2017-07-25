Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu kez kalleşlik büyük! Yine ortaya sürdüler…

Dahlan, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukayı ve yaptırımları koz olarak kullanıp yönetime ortak olma peşinde.

25 Temmuz 2017 Salı 07:44
Bu kez kalleşlik büyük! Yine ortaya sürdüler…

İsrail, Mısır ve BAE’nin tetikçisi Muhammed Dahlan, Ağustos ayında Gazze’de siyasete el koymaya hazırlanıyor. Gazze’yi Batı Şeria’dan kopararak Filistin’i parçalama ve Hamas’ı tasfiye görevi verilen Muhammed Dahlan, Mısır’ın Gazze’ye yönelik kara ablukasını kaldırma ve elektrik kesintilerinin azaltılması karşılığında Hamas ile Ağustos ayına kadar bir anlaşmaya varılacağını iddia etti. Bu amaçla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Gazze’de suni olarak ortaya çıkarılan elektrik krizini hafifletmek için sınırın Mısır tarafına yeni bir enerji santrali inşa edecek. AP ajansına konuşan Dahlan santral için 100 milyon dolar fon ayrıldığını ifade etti. İsrail’in denizden kuşattığı Gazze’ye kara ablukası uygulayan Mısır da Refah sınır kapısını insanlara ve mallara açacak. Bir anlaşma olması durumunda Dahlan en güvendiği adamlarını Gazze’ye göndererek iktidara el koyacak. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde Mısır, Gazze’nin şalterini eline geçirmiş olacak.

MASADA OLMAZSA SİLAHLA

Dahlan, masada kazanamadığı takdirde Gazze’yi silahla işgale de hazırlanıyor. BAE ve Mısır’ın talimatıyla Gazze’de Hamas’ı iktidardan indirmek için harekete geçen Muhammed Dahlan diğer yandan daaskeri birlik kuruyor. Dahlan’ın yeni oluşumunda Fetih üyelerini kullandığı biliniyor.

ABBAS DAHLAN’A KARŞI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dahlan’ın Gazze planının gerçekçi olmadığını değerlendirdi. Mahmud Abbas’ın yardımcısı Azzam el-Ahmed, Dahlan’ın planının bir yere varamayacağını kaydetti. Gazze’ye yılda 1.2 milyar dolar ayırdıklarını kaydeden el-Ahmed, Dahlan’ın planının soyut olduğunu belirtti. Mahmud Abbas, İsrail’le kirli ilişkileri deşifre olan Dahlan’ı 2011’de hareketten ihraç etmişti. Dahlan’ın FKÖ lideri Yaser Arafat’ın zehirlenerek öldürülmesi, 2013 Mısır askeri darbesi ve Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminde parmak izi bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 07:44
  1. Dahlan
  2. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den S-400 şantajı!
    1. ABD'den S-400 şantajı!
    2. Terör örgütü PYD'den alçak saldırı!..
    3. Büyük rüşvet çarkındaki rakamlar..
    4. Kudüslü alimler bugün toplanıyor
    5. Türkiye'deki en yüksek üs bölgesi
    6. 4 Körfez ülkesinden Katar'a yeni liste
    7. TSK’da özel FETÖ masası
    8. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday..
    9. Terör örgütü PYD köye havan topu ile..
    10. Bodrum turizmi kale gibi ayakta
    11. Suudi Arabistan Kralı Selman tatil..
    12. Fabri ve Beck'en Pepe yorumu
    13. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    14. İstanbul'da enişteye kanlı baskın: 3..
    15. Azerbaycan'dan çarpıcı FETÖ karar!
    16. Manisa'da ardı ardına gelen patlama..
    17. Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem..
    18. İsrail, Mescid-i Aksa'nın..
    19. 20 yıllık emeklinin maaşı kesildi.....
    20. 1 milyar dolarlık yatırım rüzgârı..
    İsrail'de neden kanser yok?
    İsrail'de neden kanser yok?
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...