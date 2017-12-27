Bu kez Bursa'da ortaya çıktı

Türkiye'de yok olmaya yüz tutan su samurları ile ilgili bir haber bu kez Karacabey’den geldi. Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Hotanlı Mahallesinde bir çiftlik yakınında köpekler tarafından öldürülen su samuru bulundu. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bölgeye giderek su samurunu köylülerden alarak Milli Park Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Tüydeş, bir yandan heyecan verici bir yandan ise üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Su samurlarının bu bölgede yaşadıklarının ispatı, biz doğaseverleri çok umutlandırdı" dedi.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana olayda çoban köpekleri tarafından tarlalık bir alanda kıstırılan su samuru köpekler tarafından öldürüldü. Durumu fark eden vatandaşlar ise su samurunun yanına geldiğinde hayvanın öldüğünü fark ettiler. Durumdan haberdar olan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ölen hayvanın bulunduğu yere gelerek bölge sakinlerinden su samuru hakkında bilgi topladı. Bölge sakinlerine türün nadir oluşu ve asla öldürülmemesi gerektiğinden de bahseden Tüydeş konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘’Su samurları yaşayan ve hala bakir kalmış ekosistemin adeta bir göstergesidir. Su samuru ancak içinde hayat olan sularda yaşayabilir. Çünkü karaya nadir çıkarlar. Neredeyse beslenme, barınma, yavrulama hatta uyuma faaliyetini bile suda yaptıklarından temiz ve yaşayan dereler su samurları için önemlidir. Karacabey’de daha önce çeşitli duyumlar alıyorduk, ancak canlı olarak henüz görememiştik. Bugün ise maalesef ölüsü ile karşılaştık. Durumu Milli Park yetkililerine haber verdim. Hayvanı Milli Parklar Bursa bölge Müdürlüğü incelemeye alacak’’ dedi.

Bölgede Manyas, Uluabat ve Kocaçay gibi önemli sulak alanlarda hala görülebilen su samurları ne yazık ki ağlara takılan balıkları yediği gerekçesiyle bazı balıkçılar tarafından kasıtlı da öldürülebiliyor. Sularda artan kirlilik ve kurutulan dereler yüzünden bu gün çok kısıtlı bir alanda nesillerini sürdürme çabası içindeler. Genellikle geceleri ortaya çıkan su samurları, temiz ve doğal yaşam olan derelerde yaşıyor.