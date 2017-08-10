“Bu kentin gelecek 50 yılını planlayacağız”

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa’nın gelecek 50 yılını ilgilendiren dev bir çalışmaya imza atıyor. Tekirdağ Vizyon Planı adı altında başlatılan çalışma ile ekonomi, eğitim, nüfus, istihdam, alt yapı, imar gibi önemli konularda kentin projeksiyonu çıkartılarak atılacak adımların belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Konuyla ilgili, “Tekirdağ Vizyon Toplantısı” adıyla bir otelde Süleymanpaşa’ya bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katıldığı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın ev sahipliği yaptığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Cengiz Günay, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral, Volkan Berkay Çakır, Hulusi Özocak ve Mehmet Hilmi İşsever, meslek odalarının temsilcileri, dernek başkanları ve mahalle muhtarları iştirak etti.

Tekirdağ Vizyon Planı toplantısında konuşan TTSO Başkanı Cengiz Günay, Süleymanpaşa’nın geleceğini inşa etmek için atılan her adımın yanında olduklarını ifade ederek, çalışmayı yürüten herkese teşekkür etti.

Eşkinat vizyon planı hakkında bilgilendirmede bulundu

Günay’ın ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Eşkinat, Tekirdağ Vizyon Planı hakkında önemli bilgiler aktardı. Eşkinat, “Dünyada artık şehirler demokrasisi diye bir kavram var. Şehirler kendi gelişimlerini kendileri oluşturuyor. Artık beş yıllık stratejik planların ötesinde uzun vadeli vizyon planları ile gelişiyorlar. İçinde bulunduğumuz coğrafya gelişime açık. Üst bölgesinde 12 OSB ile sanayi şehri, büyük bir üniversitesi ve açılabilecek potansiyel üniversitelerle bir öğrenci kenti, aynı zamanda uzun deniz kıyısı ile turizm ve denizcilik açısından fırsatlara sahip bir şehir. İlçemizin vazgeçilmezi ise tarımdır. Bu çeşitlilik sebebiyle farklı disiplinlerden uzmanlarla çalışmalar yapacağız. Vizyon planımızın turizm başlığındaki alt çalışmasına 18 Ağustos’ta başlıyoruz. Daha sonra tarım ve diğer konularda ilgililerle bir araya geleceğiz. Sonraki aşamada da yine bir araya gelip verileri masaya yatırarak şehrimizin gelecekteki nüfustan ekonomiye kadar bütün gelişimini öngörmeye çalışacağız,” diye konuştu.

“Dünya standartlarını şehrimize taşımak görevimiz olmalı”

Eşkinat, vizyon planı hazırlanmasına ihtiyaç duyulmasının nedenlerini anlatarak, “Teknolojinin gelişmesi ile dünya artık bir büyük köy haline geldi. Bu nedenle yetiştireceğimiz çocukları da bu vizyona ve istihdam planlamasına göre eğitmeli ve yetiştirmeliyiz. Dünya standartlarını şehrimize getirmek bizim görevimiz olmalı. Dünya bir sanayi devrimi geçirdi ama biz o devrimi es geçtik. Dünya bir teknoloji devrimi yaşadı, biz o dönemi de atladık. Şimdi bilişim çağındayız. Dünya öyle bir hale geldi ki birileri teknoloji üretiyor, teknoloji üretemeyene bu teknolojiyi satıyor. Birileri rahatça teknolojiye iş yaptırıp yaşamaya devam edecek, birileri de yoğun emek harcayarak evine ekmek götürmeye çalışacak. Bunun A Partisi, B Partisi yok. Realite bu. Bu nedenle böyle bir açılım yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

“Farklılıklarımızdan bir değer üretmek zorundayız”

Farklı kültürlerden insanların Tekirdağ’da bir arada yaşadığına dikkat çeken Eşkinat, “Burası göç yolları üzerinde kurulmuş bir yerleşim. Büyük kısmımız mübadeleyle, bir kısmımız daha önce, bir kısmımız da zaman içinde Anadolu’dan ekmeğimizi kazanmak için buraya gelerek yerleşmişiz. Sonuçta burada hep beraber yaşıyoruz. Buranın ekonomisinden, eğitiminden ve geleceğinden biz sorumluyuz. Birbirimizin farklılıklarından bir değer üretmenin artık bir zorunluluk olduğunu anlamamız lazım” açıklamasında bulundu.

“Üç beş yılı değil 50 yılı planlamak için bu çalışmayı başlatıyoruz”

Ülke genelinde zor gibi gözüken değişimlerin yerelde daha mümkün olabileceğini belirten Başkan Eşkinat,yürütülecek çalışma hakkında bilgi vererek, “Biz hala toplum olarak bir konuya odaklanmakta zorlanıyoruz. Bunu ülke bütününde yapmak zor olabilir ama her gün birbirini gören, birlikte bir şehri paylaşan insanlar, çocuklarının geleceği, kendi yaşam kaliteleri için bir araya gelebilirler diye düşünüyoruz. Biz bu şehrin üç beş yılını değil, 50 yılını planlamak için bir çalışmayı başlatıyoruz. Bu kentin gelecek 50 yılını planlayacağız. Birileri buna gülebilir ama dünya bu işi böyle yapıyor. Daha önce benzer çalışmalara imza atmış bir ekiple beraber çalışacağız. ÇEKÜL Vakfı ile birlikte yürüteceğiz. Tarihi Kentler Birliği de zaman zaman katkı verecek. Tahminen iki yıl sürecek bir çalışma olacak. Sonuçta bu şehrin elinde geleceğe dair bir program olacak. O programa göre hayatımıza yön vereceğiz, çocuklarımızı yetiştireceğiz” açıklamasında bulundu.

“Gelişimin yönünü biz belirleyebiliriz”

Bölgenin geleceğine yön verebilmek için uzun vadeli planlamaların kaçınılmaz olduğunun altını çizen Eşkinat, “Vizyon planımızın temelinde şu mantık var: Çanakkale Boğaz Köprüsü ve İstanbul Boğazı’na yapılacak üçüncü köprü ile birlikte Marmara Denizi’nin etrafında bir ulaşım halkası oluşacak ve Marmara’yı dört saatte dolaşma imkânına kavuşacağız. Bu halkanın içindeki alan bu ülkenin en kıymetli ve en hızlı gelişebilir alanı. Bu gelişimin yönü ya merkezden belirlenecek ya da yerelde biz belirleyeceğiz. Eğer merkezin planlamasından önce yerelde bu planlamayı yapıp bunu içselleştirebilirsek belki bir şeyleri değiştirebiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

“Kimsenin arka bahçesi olmak istemiyoruz”

“Biz hiç kimsenin arka ya da ön bahçesi olmak istemiyoruz. Kendimiz olmak istiyoruz. Marka şehir de olmak istemiyoruz” diyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, şunları kaydetti:

“Biz yaşadığı coğrafyayı tanıyan, kendi kimliğinde yaşayan bir şehir istiyoruz. Türkiye’de de örnek şehirler var. Eskişehir’den bahsetmeyeceğim, Kayseri’den, Konya’dan, Samsun’dan bahsedeceğim. Bu şehirler alt yapılarını tamamlarken, biz ne yapıyorduk? ‘Biz bir araya gelemeyiz, biz kooperatif kuramayız,’ diyenlere bizim itirazımız var. Bu nedenle yola çıktık.”

Özellikle kırsal mahalle muhtarlarına ricada bulunan Eşkinat, tarım başlığında vizyon çalışmaları başlamadan önce, ilgili birlikler ve kuruluşlarla bir araya gelerek Trakya’da ve Tekirdağ’da tarımı kurtarmak ve geliştirmek için atılması gereken adımları belirlemelerini istedi. Eşkinat, toplantıya katılan ve katkı veren herkese teşekkür ederek kürsüden ayrıldı. Toplantı, oda başkanları ile muhtarların öneri ve taleplerini iletmesi ile sürdü.