Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu kazanın sebebine şaşıracaksınız!

Bursa'nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Eskişehir yönüne giden Lokman Yaman'ın kullandığı otomobil, şaftına yola saçılan boş patates çuvallarından birinin sarılması sonucu kontrolden çıktı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:32
Bu kazanın sebebine şaşıracaksınız!

İlginç kaza Bursa- Eskişehir karayolunun İnegöl İlçesi'ne bağlı Alibey Mahallesi'nde meydana geldi.

Eskişehir yönüne giden 36 yaşındaki Lokman Yaman'ın kullandığı 43 YPA 362 plakalı otomobil, şaftına yola saçılan boş patates çuvallarından birinin sarılması sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil, yol kenarında yürüyen 51 yaşındaki Ömer Evren'e çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 38 yaşındaki Kadriye Yaman ve 12 yaşındaki Osman Yaman da yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:32
  1. Bursa'nın İnegöl kaza
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakın o 'hödük' kime sığındı!
    1. Bakın o 'hödük' kime sığındı!
    2. Yardım edeyim derken aracın altında..
    3. Alın size bir idamlık!
    4. Şarkıcı Sıla'dan şaşırtan '15 Temmuz'..
    5. ’Suikast timi’ sanığı araçtan inmek..
    6. İran'dan dikkat çeken Rusya kararı
    7. ABD şok etti! Tam 4 trilyon dolar...
    8. Bu kazanın sebebine şaşıracaksınız!
    9. Dağ 2'nin yapımcısından özel harekat..
    10. OHAL uygulamasında flaş gelişme!
    11. Kamyonun kapakları açılınca ortaya..
    12. Hükümet müjdeyi verdi: Daha da düşecek
    13. HDP'li vekile hain paylaşım sonrası..
    14. Rusya ve Türkiye arasında 'şehitlik'..
    15. Yeni ortaya çıktı! Türkiye’nin en..
    16. O ilimizdeki görüntüler Erdoğan'ı..
    17. AB'den Esed rejimine büyük şok!
    18. PKK'lı teröristler yaşlı çobanı infaz..
    19. Resmen açıklandı''teklif aldık..
    20. Olayın ardından Terim ilk kez ortaya..
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Meydanları görünce yine yüzleri düştü!
    Meydanları görünce yine yüzleri düştü!