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Bu kazalardan yara almadan kurtuldular!

Van ve Muş'ta meydana gelen 5 ayrı trafik kazası, mobese kameralarına yansırken, mucize eseri kimse yara almadan kurtuldu.

29 Haziran 2017 Perşembe 17:36
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 17:36
  1. Van
  2. muş
  3. mobese
  4. kaza
  5. trafik
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