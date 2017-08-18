Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu karışımı çamaşırlarınıza sıkarsanız...

Çamaşır ütüleme hem kadının hem de bekar erkeklerin ortak kabusu olarak karşımıza çıkıyor. işte çamaşır ütüleme derdine son verecek yöntem…

18 Ağustos 2017 Cuma 10:20
Bu karışımı çamaşırlarınıza sıkarsanız...

Kıyafetlerinizi ütülemekte zorlanıyorsanız veya tatile çıktığınızda valizinizden çıkardığınız kıyafetleri kırışık halde buluyorsanız birazdan vereceğimiz yöntemi muhakkak denemelisiniz. 

İşte ütü olmadan kırışıklıkları gidebileceğiniz o yöntem…

Malzemeler 
2 bardak su
1 tatlı kaşığından az elma sirkesi
1 tatlı kaşığından az saç kremi

Yapılışı
Vermiş olduğumuz malzemelerin hepsini sprey şişesinin içerisinde karıştırın. Ardından kırışık olan kıyafetlerinizin üzerine spreyi sıkın. Birkaç defa çamaşırı sallayın. Bu karışımı deneyenler çamaşırlarda kırışıklıkların anında geçtiğini söylüyorlar. 

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:20
  1. Pratik Bilgiler
  2. ütü
  3. çamaşır
  4. YAŞAM Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de bir istifa daha
    1. AK Parti'de bir istifa daha
    2. Elazığ'da Harput kazılarında insan..
    3. AK Parti'de bir il başkanı daha istifa..
    4. Adalet Bakanı'ndan burka eylemine kapak!
    5. Kayseri'de kız meselesi yüzünden..
    6. Ağır sözler! 'Bavullarını vereceksin..
    7. Barcelona'dan son dakika haberi! Biri..
    8. Rusya'dan yeni hamle! Türkiye'de..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
    10. Bakın hangi hastalığa neden oluyormuş!
    11. Erdoğan sürekli dile getiriyordu! Ve..
    12. Skandal hata! İlk maçı kabus oldu
    13. Konya'da alkolün etkisiyle direksiyon..
    14. Yemenli kadın çocukları için böbreğini..
    15. İstanbul Şişli'de silahlı saldırı: 1..
    16. Kurulan şirket sayısı düştü
    17. 10.000'den fazla Samsung Galaxy Note 4..
    18. Pastaneden alıyoruz ama...
    19. Alman ordusunda Nazi incelemesi!
    20. Düzce’de sokak ortasında tekme tokat..
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü