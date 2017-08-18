Bu karışımı çamaşırlarınıza sıkarsanız...

Kıyafetlerinizi ütülemekte zorlanıyorsanız veya tatile çıktığınızda valizinizden çıkardığınız kıyafetleri kırışık halde buluyorsanız birazdan vereceğimiz yöntemi muhakkak denemelisiniz.



İşte ütü olmadan kırışıklıkları gidebileceğiniz o yöntem…

Malzemeler

2 bardak su

1 tatlı kaşığından az elma sirkesi

1 tatlı kaşığından az saç kremi

Yapılışı

Vermiş olduğumuz malzemelerin hepsini sprey şişesinin içerisinde karıştırın. Ardından kırışık olan kıyafetlerinizin üzerine spreyi sıkın. Birkaç defa çamaşırı sallayın. Bu karışımı deneyenler çamaşırlarda kırışıklıkların anında geçtiğini söylüyorlar.