Bu karışım doktorları bile hayrete düşürüyor

Tarçın ve bal, sayısız sağlıklı özelliğe sahip, hem lezzetli hem de besleyici yiyeceklerdir. İkisini karıştırıp hem sağlıklı özelliklerini arttırabilir hem de her gün kolaylıkla tüketebileceğiniz bir karışım elde edebilirsiniz.

Bağışıklı Sistemi: Karışım bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve bakteriyel hastalıklara karşı direnci artırıcı etkisi var.

Karışım bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve bakteriyel hastalıklara karşı direnci artırıcı etkisi var. İdrar Yolu Enfeksiyonu: Bu karışımın idrar yollarında oluşan mikropları öldürdüğü bilinmektedir.

Bu karışımın idrar yollarında oluşan mikropları öldürdüğü bilinmektedir. Sindirim Güçlüğü: Bu karışım midede asit oluşumunu engelliyor ve en ağır yemekleri dahi kolayca sindirmenize olanak sağlıyor.

Bu karışım midede asit oluşumunu engelliyor ve en ağır yemekleri dahi kolayca sindirmenize olanak sağlıyor. Kolesterol : Bu karışımı tükettikten 2 saat sonra kandaki kolestrol oranının Yüzde 10 azaldığı tespit edilmiştir.

: Bu karışımı tükettikten 2 saat sonra kandaki kolestrol oranının Yüzde 10 azaldığı tespit edilmiştir. Gaz: Bal ve Tarçın karışımı midede oluşan gazı önler.

Bal ve Tarçın karışımı midede oluşan gazı önler. Cilt Enfeksiyonları: Mantar, egzama gibi cilt enfeksiyonu olan bölgelere düzenli olarak sürdüğünüzde iyileştirme göstermektedir.

Mantar, egzama gibi cilt enfeksiyonu olan bölgelere düzenli olarak sürdüğünüzde iyileştirme göstermektedir. Kötü Nefes: Sabahları bal ve tarçın karışımı bir suyla gargara yapmak gün boyu güzel bir nefese sahip olmanızı sağlayacaktır.

Sabahları bal ve tarçın karışımı bir suyla gargara yapmak gün boyu güzel bir nefese sahip olmanızı sağlayacaktır. Kanser: Düzenli olarak tüketilen bal ve tarçın karışımı mide ve kemik kanserini yenmede önemli bir rol oynuyor.

Düzenli olarak tüketilen bal ve tarçın karışımı mide ve kemik kanserini yenmede önemli bir rol oynuyor. Grip: Balın içerisindeki doğal bir bileşimin grip mikrobunu öldürdüğü kanıtlanmıştır.

Balın içerisindeki doğal bir bileşimin grip mikrobunu öldürdüğü kanıtlanmıştır. Yorgunluk: Balın içerisinde bulunan şeker vücudun güç kazanmasını sağlar. Bal ve tarçın karışımı ise vücudun daha zinde ve esnek olmasını sağlamakta.

(Bitkilog)