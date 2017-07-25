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Bu kare Ayhan Akman'ın ipini çekti!

Östersunds maçının sonlarına doğru gülerek objektiflere yakalanan ve taraftarları bir hayli kızdıran Ayhan Akman'ın geleceği tartışılmaya başlandı

25 Temmuz 2017 Salı 13:52
Bu kare Ayhan Akman'ın ipini çekti!

Östersunds maçının sonlarına doğru skorboarddaki kalan dakikalara bakarken yüzünde gülümser bir ifadeyle objektiflere takılan Ayhan Akman hakkında bazı yöneticilerin sert ifadeler kullandığı belli oldu.  Jan Olde Riekerink döneminde yardımcılığa getirilen ve geldiği ilk günden beri takıma katkısı sorgulanan Ayhan Akman'ın Östersunds maçında gülmesi taraftarları çıldırtırken, yönetim içerisinde Igor Tudor'un yanına Hasan Şaş gibi hırslı bir anterenörün çalıştırılması gerektiği yönünde görüşlerin dillendirildiği ortaya çıktı.  Tudor'a gerçek manada yardımcı olabilecek, futbolcuların dilinden iyi anlayacak ve gerektiğinde bir hoca gibi ön plana çıkabilecek yapıda olan Hasan Şaş'ın takıma büyük bir güç kazandıracağı belirtilirken, 40 yaşındaki deneyimli antrenörün Başkan Dursun Özbek'in olası teklifine şimdilik soğuk bakacağı, Şaş'ın Tudor'la yan yana çalışmayacağı ifade ediliyor.(Star) 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:52
  1. Galatasaray
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