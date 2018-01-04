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'Bu karar bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu karar bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor." dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:39
'Bu karar bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AA muhabirinin, "ABD'deki Hakan Atilladavasında jürinin  verdiği kararla" ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin, üyesi olduğu Birleşmiş Milletlerin ambargo kurallarına  uyduğunu hatırlatan Turan, ancak bağımsız bir devlet olarak ne ABD’nin ne de  başka bir devletin ambargo kurallarına uymak zorunda olmadığını söyledi.

Türkiye'nin, uluslararası kurallara ve teamüllere riayet ettiği  ölçüde, dilediği her ülkeyle ilişki geliştirmek ve ticaret yapmak hakkına sahip  olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle konuştu:

"ABD'deki skandal yargılamada Türkiye'nin ticari ilişkileri masaya  yatırılıyor. Bu durum, olayın uluslararası hukuka aykırı olan tarafı. Bir de  olayın ceza hukukuna aykırı olan tarafı var. Ceza hukukunda evrensel olan  'zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur' ilkesi vardır. Yani yasal olmayan  yollardan elde edilen bir delil, yargılamada delil olarak kullanılamaz. ABD’deki  yargılamada bu ilke de ihlal edilmiş vaziyette.

Türkiye’den kaçan bir FETÖ’cü polisin çaldığı, ürettiği delillerle  Hakan Atilla cezalandırıldı. Üstelik yargılama aşamasında başka skandallar da  yaşandı. FBI’ın FETÖ’cü polise 50 bin dolar ödediği de ortaya çıktı. Uzunca bir  süre başka bir Hakan, Hakan Atilla imiş gibi yargılamada konu edindi. Bırakın  ABD’yi, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böylesine rezalet bir yargılamaya  şahit olamazsınız. Başından sonuna kadar kurgulanmış bir yargı tiyatrosuyla karşı  karşıyayız."

"Yapılamayan darbeler ABD yargısı eliyle..."

Turan, bu yargı tiyatrosunun, FETÖ’nün ABD yargısı ve istihbarat  kurumlarıyla kurduğu ilişkiyi de gözler önüne serdiğini dile getirdi.

"17/25 Aralık’ta yargı içindeki FETÖ uzantılarıyla, 15 Temmuz’da asker  üniformalı teröristler eliyle yapılamayan darbeler, adeta ABD yargısı eliyle  yapılmaya çalışılmıştır. Ancak bu karar bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor."  diyen Turan, Türkiye'nin, daha demokratik bir geleceğe yürümek için FETÖ ve diğer  terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Turan, bu mücadeleyi  verirken de başka odakların kendilerini engellemesine izin vermeyeceklerini  söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Hakan Atilla’nın avukatlarının, bu  aşamada delillerin geçersizliği ve yanlış yargılama yapıldığından dolayı davanın  düşürülmesi için mahkemeye başvuru yapacaklarını belirterek, "Eğer avukatların  talebi kabul edilmezse 11 Nisan’da cezanın verileceği duruşma olacak. Bu karardan  sonra da temyiz aşaması başlayacak. Bunlar, ABD içinde avukatların atacağı  adımlar." dedi.

"Türkiye bunun hesabını sormaya devam edecek"

Turan, Türkiye'nin ise uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları  çerçevesinde bu konuyu gündemde tutmaya, bunun hesabını sormaya devam edeceğini  belirtti.

CHP'nin, 17/25 Aralık yargı darbesinden bu yana FETÖ’nün sıkıştığı her  alanda onun yardımına koştuğuna işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz öncesinde FETÖ’nün kapatılan gazetelerine, bankalarına  yardıma koştular. Kimi vekiller bu bankaların, gazetelerin kapısında ağladı. 15  Temmuz’dan sonra ise FETÖ’nün gönüllü avukatlığına soyundular. Kah  kurultaylarında onları misafir ettiler, kah yollarda beraber yürüdüler. Şimdi de  FETÖ’nün en çok rahatsız olduğu OHAL konusunda çalıştay düzenliyorlar.

Merak ediyorum, CHP hiç 15 Temmuz şehitleriyle ilgili bir etkinlik,  çalışma yaptı mı? Hiç 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını misafir edip onların  dertleriyle dertlendi mi? Ne hazindir ki terör örgütleri dışında bugün OHAL’den  rahatsız olan sadece CHP var. Başlı başına bu durum bile CHP’nin kimlerin yanında  hizalandığını ortaya koyuyor. Ana muhalefetin bu durumu oldukça acıklıdır."

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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