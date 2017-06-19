Bu kapıdan giren kimse aç çıkmıyor

Türk Kızılay’ının ilk aş ocaklarından biri olan Ankara’nın Ulucanlar semtindeki Dr. Cevat Naki Akkerman Aş Ocağı’nın kazanları, 98 yıldır ihtiyaç sahipleri için kaynıyor. Yılın 365 günü açık olan sabah ve akşam sıcak yemek bulunan aş ocağından, ihtiyacı olan herkes yararlanabiliyor. Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri iftar için aş ocağına gelerek, evlerine sıcak yemek götürebiliyor. Aş ocağına gelemeyenler için de Kızılay görevlileri, mobil araçlar yardımıyla sefer taslarıyla yemek dağıtıyor.

KAPIYI KİM ÇALARSA

Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, Kızılay’ın ilk aş ocağının 98 yıldır hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi. Hizanlıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı’nın başladığı yıllarda savaşın lojistiğini sağlamak ve Ankara’ya gelenlere yemek yapmak üzere kurulan Ulucanlar aş ocağı sayesinde bugün 7 bin kişinin karnının doyduğunu söyledi. Gelen kişiler arasında bir ayrım yapılmaksızın ihtiyacı olan herkesin sıcak yemeğini alabildiğini vurgulayan Hizanlıoğlu, “Burada hiçbir kayıt ve evraka gerek yok. Irak, Türkmen, Afgan, Suriye, hangi millet olursa olsun kimin ihtiyacı varsa kapımız açık gelip yemek alabilirler. Şu anda Kartaltepe, Hıdırlıktepe, Çinçin Mahallesi, Yenidoğan semtlerinde oturanlar aş ocağına gelerek yemek alıyorlar. Aynı zamanda bu bölgede oturan Suriyeli, Iraklı ve Türkmenler de buraya gelip evlerine yemek götürebiliyor” dedi. Hizanlıoğlu, aş ocağı için bağışta bulunmak isteyenlerin, (0312) 311 35 74) numaralı telefon veya kizilayankara.org.tr internet adresi üzerinden bilgi alabileceklerini söyledi.

“KIZILAY OLMASA AÇLIKTAN ÖLECEKTİM”

40 yıldır Ulucanlar’daki Kale Mahallesi’nde oturan 75 yaşındaki Şerife Kocagöz, torunlarıyla birlikte yıllardır karınlarını Türk Kızılayı’nın yemekleri sayesinde doyurduklarını anlattı. Kızılay’a yardımları için minnettar olan Kocagöz, “Yaz kış aşevinden yemek alıyorum. Allah bol bol kazanç versin. Kızılay’dan besleniyorum. Açlıktan ölecektim hiçbir gelirim yoktu” dedi.

BAĞDAT’TA GIDA YARDIMI

Türk Kızılayı, DEAŞ saldırılarından kaçarak Bağdat’a sığınan Türkmen ve Araplara ramazan yardımında bulundu. Bağdat’ta Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda yapılan gıda yardımında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız hazır bulundu.