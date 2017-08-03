Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu kamlubağa çalındı!

New York’ta bir hayvan barınağında kalan 100 yaşındaki kaplumbağa çalındı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:46
Bu kamlubağa çalındı!

Daily News adlı sitenin haberine göre, Queens semtindeki Alley Pond Çevre Merkezi adlı barınağın çalışanları, sabah uyandıklarında, 100 yaşındaki kaplumbağanın kafesinde olmadığını fark etti.

Barınak çalışanlarının durumu polise ihbar etmesinin ardından güvenlik güçleri, 100 yaşındaki kaplumbağayı bulmak için çalışma başlattı. Polis, kaplumbağayı çalan hırsız veya hırsızları arıyor.

 
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:46
  1. kamlubağa çalındı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorumlulardan moral desteği
    1. Çorumlulardan moral desteği
    2. Tandır üreterek 8 çocuğunu büyütüyor
    3. Türkiye’de 3 adet bulunan araç 2,6..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
    5. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    6. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    7. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    8. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    9. Fatih Terim’in görevden alınması..
    10. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    11. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    12. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    13. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    14. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    15. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    16. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    17. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    18. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’