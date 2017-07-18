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Bu kadın anne olamaz... Sohbet ederken bebeğini bırakıp kaçtı

Erzurum Hastaneler Caddesi üzerinde, bir kadın, 4 aylık kalbi delik bebeğini 'bakamıyorum' diyerek sohbet ettiği genç kadına bırakıp kaçtı.

18 Temmuz 2017 Salı 12:14
Bu kadın anne olamaz... Sohbet ederken bebeğini bırakıp kaçtı

Erzurum’da meydana geldiği öğrenilen olaya ilişkin edinilen bilgilere göre, Mersin’den geldiği iddia edilen bir kadın, kucağında 4 aylık bebekle eczane önünden geçen bir kadının yanına geldi.

Kucağında 4 aylık bebekle kalan kadın, "Ben eczane önünden geçiyordum. Sonra kadın geldi 'çocuğa bakamıyorum' dedi. Babasında velayeti yokmuş, yardım etmek istedim oysa kadın çocuğa bakmak istemiyormuş. Çocuğu elime bıraktı ben de arkasından koştum ama yetişemedim. Bana 'ben bakamıyorum kim bakarsa baksın' dedi. 4 aylık kalbi delik çocuğu bırakıp gitti. Kadın berbattı. Annelik duygusu yoktu. Çektim köşeye, bebeğinin gözlerinin içine bak dedim, hiçbir şekilde bir şey demedi" dedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 12:14
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