Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
Aylardır 'kontrollü darbe' diyerek 15 Temmuz'u sulandırmak isteyen CHP'den skandal bir çıkış daha geldi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Meclis çatısı altındaki 15 Temmuz programının hesabını Meclis Başkanı verecek" dedi.14 Temmuz 2017 Cuma 10:19
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz programlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Meclis çatısı altındaki 15 Temmuz programının hesabını Meclis Başkanı verecek" dedi.
CHP ISRARLA "DAVET EDİLMEDİK" DİYOR
Başbakan Yıldırım'ın "bize de yazılı bir davet gelmedi, program belli, istiklal mücadelesi için davete ihtiyaç yok" ifadelerine rağmen, ısrarla CHP'nin programa davet edilmediğini söyleyen Gök, 15 Temmuz törenlerini farklı tartışmalarla gölgelemeye çalışacaklarının sinyalini verdi.
Levent Gök şunları söyledi:
"BU TÖRENİN HESABINI VERECEKSİN"
Hepimizin vergisiyle oluşturulan paraları, Meclis bahçesinde bir tören adı altında kullanıyorlar. İşin içinde Cumhuriyet Halk Partisi yok. Sayın Meclis Başkanı, bu törenin hesabını vereceksin.
"CESURCA YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ(!)"
Meclis Başkanı CHP'yi dışlayan yaklaşımı karşısında, cesurca yüreğimizi 15 Temmuz'da olduğu gibi ortaya koyma kararlılığı içerisindeyiz.
"DARBENİN ÖNLENMESİNDE CHP'NİN BÜYÜK BİR ÇABASI VAR(!)"
15 Temmuz'da darbe kalkışmasının önlenmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir çabası vardır. Bu gerçeği karartmalarına izin vermeyeceğiz.
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O44 dk önce Aslında CHP Fetöcülara karşiyken biz onlarla teşkilat olarak birlikteydik.Bu gerçeği kimse reddedemez. Mehmet Ak47 dk önce 15 Temmuz'da darbe kalkışmasının önlenmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir çabası vardır. EVET NE YAPTIK MESELA HAVAALANINDAN MAHARETLE SIVIŞIP BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA BAKIRKÖY DE TELEVİZYON SEYRETTİK SAATLERCE. DAHA NE YAPACAKTIK? ismail hakki efendi48 dk önce ho$t ..... İbrahim 48 dk önce Eyyyy CHP. Sizin kim oldugunuzu bu millet anladibugun darbeye karsiyiz deyipte akssma onlari savunuyorsunuzterorle ic icesinizsizin mecliste olmaniz bile bu millete hakaretdir CHP VE TALAN49 dk önce Ne vergisi lan? Senin millete ödettiğin 2 milyonluk cep telefonu faturasını unutacağımızı mı sanıyorsun? devleti islamiyeden bir garip51 dk önce Ey chp artık sizin devriniz bitmiştir...bundan sonra iktidara gelmeniz hiç mümkün olmayacaktır...ancak; islamın yükselişi artık hızlanacak islam ve kur an dünyaya hakim olacaktır...biizmillah. Selam ve dular ederiz Alemi islama. NUR 53 dk önce Oğlum bas git ve gidin biz chp denilen partiyi tanımıyor ve mecliste de görmek istemiyoruzzihniyetiniz batsın neyapıp ne yapmadığınızı görüyoruzbedeva yaşıyorsunuz aldığınız para helal değil utanmadan yürüyorsunuz ne kattınız bu ülkeye ne yaptınız hangi emeğiverdiniz ne fedakarlıkta bulundunuz adeletmiş sizde adeletin ası yok sataşmayın bırakın çalışan gayret gösteren emek veren ak partiye mhp ye düşün yakamızdan Yücel56 dk önce Bu insanlar mecliste olduktan sonra terör hiçbir zaman bitmez Hasan57 dk önce Levent möt ! Denen adamdan ne beklenirki möt ! İşte ahmet öztürk1 sa önce Evet chp 15 temmuzda kararlığını gösterdi,vatan hainleri kılıçtaroğluna yolları açtı belediye başkanının evine gitti tv de kararlılıkla darbeyi seyretti evet fotoğraftada darbeyi kararlılıkla karşı koyduğunuzu seksen milyon gördü,şimdide kutlamaları katılmamak için daveti bahane ediyorlar neden fetö talimat vermiştir katılmayın bahaneler üretin demiştir,siz gidin başkanın evinde kuruun Çilingir sofrasını 15 temmuzu kutlayın bu milletin kutlamalarını sabote etmeyin bu milleti çileden çıkarmayın,fetö kılıçtaroğlundanda ümidini kesmiş fotoğrafları servis etmiş,yerini eren erdemimi getirecekler merak konusu