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Bu ittifak şaşırtmadı! DEAŞ deposunda onların silahları çıktı

Suriye'nin Deyrizor kentinde Esed'e bağlı güçler, DEAŞ'a ait silah depolarını bastı. Depolarda inceleme yapan rejim askerleri, silahların İsrail üretimi olduğunu söyledi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:23
Bu ittifak şaşırtmadı! DEAŞ deposunda onların silahları çıktı

Esed rejimine bağlı Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgiye göre Deyrizor'da devriye gezen Esed güçlerinin mühimmata ulaştıkları yerin daha önce DEAŞ'ın elinde olduğu aktarıldı.

TERÖR DEVLETİNDEN DEAŞ'A YARDIM ELİ

Al Boukamal ve Al Mayadin bölgelerindeki depolarda büyük miktarda roket, havan ve tank toplarının yanı sıra diğer mühimmatın bulunduğu belirtildi. Silahların ise İsrail'de üretildiği rapor edildi.

ZEHİRLİ KİMYASAL ÜRETİMİ İÇİN VARİLLER DE BULUNDU

Al-Sbikhan kasabasından Al-Mayadin'in doğusuna giden tünellerden birinde ise Esed devriyelerinin bomba ve patlayıcı üreten bir merkez bulduğu belirtildi. İçinde yabancı malzemelerin bulunduğu zehirli maddelerin üretimi için kullanıldığı tahmin edilen varillerin de ele geçirildiği öne sürüldü.

'DEAŞ'A YARDIM PENTAGON PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YAPILDI' İDDİASI

2017 yılında rejim güçleri tarafından DEAŞ'ın terkettiği Deyrizor'da Amerika ve Avrupa yapımı silah yığınlarının da ele geçirildiği belirtildi. Ekim'de ise Al Mayadin'de DEAŞ'ın yoğun olduğu bölgelerde Belçika, İngiltere ve İsrail yapımı silahların bulunduğu aktarılmıştı. Rejim tarafından DEAŞ'lılara bu silahların Pentagon programı çerçevesinde, müttefiklere yardım amaçlı verildiği iddia edildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:23
  1. DEAŞ
  2. Suriye
  3. Esed rejimi
  4. İsrail
  5. Deyrizor

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