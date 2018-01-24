Bu işyerinde fiyatlar adamına göre!

Gümüşhane'de 25 yıllık kahveci Turgut Erdoğan, müşterilerinin kendisinden bağırarak çay istemesinin önüne geçmek için çareyi "nezaket tarifesi" adını verdiği fiyat listesi düzenlemekte buldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde 60 yılı aşkın süredir hizmet veren Guricanın Hamit'in Kıraathanesi'ni işleten 58 yaşındaki Erdoğan, müşterilerinin emir niteliğinde sözlerle kendisinden çay istemesinden rahatsız oldu.

Bunun üzerine çareler aramaya başlayan Erdoğan, 2 yıl önce üslup nazikleştikçe azalan çay fiyat tarifesi hazırladı. Tarifeyi iş yerinin duvarına asan Erdoğan, bu yöntemle müşterilerinin kendisine nezaket kuralları çerçevesinde davranmasını hedefliyor.

Listedeki tarifede çay ücretleri, "Çay ver 2, çay gönder 1,75, çay versene 1,50, çay alabilir miyim 1,25, çay verir misin 1, Turgut Bey müsaitseniz çay alabilir miyim 0,65 lira" şeklinde yer alıyor.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahveye gelen müşterilerinin bağırarak, nezaket kuralları dışında çay istemesinden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, bunu önlemek adına 2 yıl önce nezaketi esas alan yeni bir çay tarifesi oluşturduğunu anlattı.

"Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır"

"Nezaket tarifesi"ni ilk astığında müşterilerinin bu durumu yadırgadığını ancak zamanla alıştıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben onların yola gelmesi için böyle bir şey yaptım. 'Listeye bakın ve ona göre benden çay isteyin.' dedim. Listeye bakan bazı müşteriler yola gelmeye başladı. İyilikle çay istersen fiyatı düşük çay içersin ama nezaket dışı, bağırarak istersen istersen pahalı içersin. İnsanlar nezaketsiz davranmasınlar diye çay tarifesini bu şekilde astım. İsteme şekillerine göre çayın fiyatını belirliyorum."

Erdoğan, amacının daha fazla kar elde etmek olmadığını, bu tarifeyle insanların kendisine daha nazik davranmasını sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Amacım yüksek sesle ileri geri konuşup çay isteyenleri caydırmak. Bu listeyi insanlar daha nazik olsun diye astım. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Tatlı dille konuşmaya başladılar. Yola gelmeyene de çay tarifesini 2 lira yapıyorum. Bu listeye göre benden çay isteyip yola gelen müşterilere de bazen çayı bedava veriyorum." diye konuştu.