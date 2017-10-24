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Bu işin içinde Soros Vakfı'nın parmağı varsa...

Gözaltına alınan Osman Kavala’nın işlemleri sürüyor. Peki, işlemler devam ederken Batılı güçlerden neden bu kadar ses geliyor?

24 Ekim 2017 Salı 07:25
Bu işin içinde Soros Vakfı'nın parmağı varsa...

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Osman Kavala’nın sorgu ve inceleme işlemleri sürüyor. Kavala gözaltındayken bir çok Batılı ülkeden ‘tepki’ geldi. Peki neden geldi bu tepkiler? Murat Kelkitlioğlu bugünkü köşesinde bu sorunun cevabını aradı.

İşte Kelkitlioğlu’nun kaleme aldığı yazısı:

Soros’un Türkiye’deki temsilcisi olan Osman Kavala’nın emniyetteki sorgusu sürüyor. Aslında gözaltı haberinin yayılmasıyla birlikte ilk kimlerin tepki verdiğine bakarak Kavala’nın nasıl bir kritik isim olduğunu görebiliriz.

NEOLİBERALLER AYAKLANDI

Mesela ABD’den “Kaygılıyız” mesajı geldi, AP’nin Türkiye düşmanı raportörü Kati Piri, “Yakından takip ediyoruz, AB’nin harekete geçmesi için girişimlerde bulunacağım” tweeti attı, bilimum neoliberal solcu, Sorosçu ayağa kalktı...

Bakın; Türkiye yakın tarihte biri doğrudan askeri olmak üzere 3 darbe girişimi atlattı. Biri Gezi kalkışması, diğeri 17/25 Aralık polis/yargı darbesi ve sonuncusu 15 Temmuz’du. FETÖ’cü ihanet şebekesi ilk ikisiyle sonuç elde edilemeyince Türkiye’yi doğrudan işgal için bir girişimde bulundu ve şükür ki o alçaklık milletten döndü!

İşte Osman Kavala’nın ismi hep bu ilk girişimle anıldı! Yani Gezi kalkışmasıyla. Soros’un en önemli isimlerinden biri olan Kavala, ‘renkli devrimler’ rüzgârını Türkiye’de estirmeyi amaçlayan bu oyunun finansörleri arasında sayıldı. O dönem Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü’nün Danışma Kurulu üyesiydi. Ama bugünkü soruşturma bu ilk girişimle alakalı değil! Polis, gözaltı sırasında Osman Kavala’nın evindeki ve ofisindeki tüm dijital verilere el koydu.

VERİLER İNCELENİYOR

Tabii cep telefonuna da. Buralardaki veriler tek tek inceleniyor.

Peki ne mi aranıyor?

Soros Vakfı’nın ve Osman Kavala’nın 15 Temmuz ihanet girişimindeki izi aranıyor... Zira bu konuda da ciddi şüpheler var. Bakalım inceleme tamamlanıp, soruşturma iddianameye dönüştüğünde bu kapsamda ortaya ne çıkacak. Hep birlikte göreceğiz.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 07:25
  1. osman kavala
  • yildirim kemalYilyildirim kemalYil47 dk önce
    Türkiye düşmanlarına göz acdirmiyacagiz hepsinde üstesinden geleceğiz ey emperyalistler Türkiye artık sizin için bir kurbanlık değil sizin sömürü düzeninizi bozacak gücdebir devlet olacak ve İslam aleminin lideri ve ağabeyi olacak
  • ikraikra55 dk önce
    Allah cc vatanimiza,dinimize,irzimiza,bayrak, ve milletimize goz dikenlere firsat vermesin..islami yasayan ve yasatanlardan eylesin.kafirleri kahhar ismiyle kahretsin..amin
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Kesin İlgisi Vardır Alçağın.
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Bunun gibi o kadar çok eniği varki soroz ve haçlı köpeklerinin....Ama artık enikleride onları dopuran köpekleride tanıyoruz....Bundan sonrası kolay.....
  • BayramBayram2 sa önce
    Bu meymenetsiz suratın kicina kazığı çakın her şeyi söyler asalik vatan haini....
  • ******************************************************************************************************************************************************2 sa önce
    suratına bakın bu şerefsizin hain alçak ..... birde sakal bırakmış ehlisdalibin gayrimeşru piçi
  • NisanNisan2 sa önce
    Balık büyük bu gürültü ondan
  • ihsanihsan2 sa önce
    bu vatan hainlerini sayı ilemi verdiler gebertin gitsin
  • ademadem2 sa önce
    Bu adamın kendi veya adamlarının üzerine kayıtlı tv gazete dergi internet siteleri varmı yokmu?.
  • hasanhasan3 sa önce
    bütün ajanlar asılsın
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