Bu işi yapacak şirket 'halkın' olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla hayata geçirilmesi planlanan yerli otomobil ile ilgili "Yapılması planlanan otomobil patlamalı motorlu bir otomobil olsaydı emin olun umurumda olmazdı" diyen Altaylı, aracın elektrikli olacağı duyurulduktan sonra oldukça heyecanlandığını ifade etti.

Dünyanın eninde sonunda elektrikli araçlara yöneleceğini ifade eden yazar, yoğunlaşılması gereken konunun aracın modelinin olmadığını, asıl meselenin 'enerjiyi saklamak' olduğunu belirtti ve bataryaların önemine dikkat çekti.

Otonomi konusunda, yazılım şirketlerinin desteklenmesini savunan Fatih Altaylı, gerekirse Google, Apple gibi dünya genelinde tanınmayı başarmış büyük şirketlerle işbirliği şartlarının zorlanması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Altaylı, yüksek verimlilikli elektrik motorları üzerinde çalışılması için araştırma üniversitelerimize görevler verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İşte Altaylı'nın ilgili yazısı:

"Muhtemelen farkındasınız, Türkiye’nin “yerli” otomobil ve yerli “Türk otomobil markası” oluşturma girişimi, beni epeyce heyecanlandırmış vaziyette.

Yapılması planlanan otomobil patlamalı motorlu bir otomobil olsaydı emin olun umurumda olmazdı.

Hatta “Boşuna uğraşmayın” diye yazardım buradan.

Ancak geliştirilmesi planlanan aracın elektrikli olması, heyecan verici.

Hiç kuşkusuz ki dünya istese de istemese de bu yöne doğru gidecek.

Bizim de o yöne gitmemiz şarttı ve öyle olacak.

İki prototip, üç-beş çizime aldanıp “Modeller hazır” diyenlere de katılacak değilim.

O “Modeller hazır” dediklerinizden, ben her televizyon programında en az iki tane çiziyorum.

Yoğunlaşılması gereken alan modeller değil.

O işin en kolay kısmı.

Asıl mesele “enerjiyi saklama” alanında çalışmak.

Yani batarya teknolojisi.

Bu konuda Çin’le işbirliği yapmak en mantıklısı gibi görünüyor.

Araştırma üniversitelerimize de bu konuda “görevler” verilmeli.

Yüksek verimlilikli elektrik motorları üzerinde çalışılmalı.

Enerji saklamakta da kullanılabilecek şasi teknolojileri geliştirmek için mühendislik grupları oluşturulmalı.

5 babayiğitten daha çok, bu gibi teknolojiyi geliştirmeye yönelik küçük şirketler desteklenmeli.

Ana şirket, bu teknolojileri buralarda geliştirecek teknolojilerden satın almalı.

Otonomi konusunda yazılım şirketleri desteklenmeli.

Google, Apple gibi bilinen veya bilinmeyen şirketler ve otonomik araç konusunda çalışmaları olan firmalarla işbirliği imkânları zorlanmalı.

Otomotivde gelişmenin tek bir büyük şirketle değil, ana şirketi destekleyen küçük araştırma şirketleriyle olabileceği ve ana şirketin asıl görevinin bunları motive etmek ve yönlendirmek olduğu unutulmamalı.

Ve bu işi yapacak şirket “halkın” olmalı.

Bu işi yapmak için oluşturulacak şirket, kuruluş aşamasında “halka açık bir ortaklık” olarak kurulmalı.

Şirketin en az yüzde 50’si halka açık olurken, geri kalan yüzde 50 babayiğitler arasında paylaşılmalı.

Bu işe inanan her Türk vatandaşı, bu şirketin hissedarı olmalı."