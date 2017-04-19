YENİ AKİT / TBMM - Başbakan Binali Yıldırım, referandum zaferi sonrası ilk toplantısını yapan AK Parti grubunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiye döneceğinin müjdesini verdi. Başbakanın “Resmi sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız” sözleri büyük sevinçle karşılandı.

Konuşmasının başında referandum sonuçlarını değerlendiren Başbakan, “Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan sadece ‘evet’ veren vatandaşlarımız değildir. ‘hayır’ veren vatandaşlarımız da kazanmıştır” dedi.

MİLLET İRADESİ SANDIĞA YANSIMIŞ BU İŞ BİTMİŞTİR

“Bu sonuçta en çok evet veren Bayburt da en çok hayır veren Tunceli de kazançlı çıkmıştır. Artık kendimizi yenileme zamanıdır. Mevlana’nın da dediği gibi ‘düne ait ne kadar söz varsa dünde kaldı cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım” diyen Başbakan şöyle devam etti: “Millet iradesi sandığa yansımış bu iş bitmiştir. Anamuhalefet başta olmak üzere buna herkesin saygı duyması lazım. Oy oranlarından yola çıkarak söz söylemek yanlıştır. Vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz. Bu oylamanın demokratik bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Gurbetteki memleket sevdalısı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah milletimize zeval vermesin, yolumuzu açık etsin”

ABESLE İŞTİGAL!

“Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve MHP kadrolarına, BBP Genel Başkanı, HÜDAPAR Genel Başkanı’na verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim” diyen Başbakan, şunları söyledi: “Biz bu değişikliği MHP ile ortak hazırladık. Komisyon ve Meclis görüşmelerinde güzel bir ortak çalışmayı da ortak duruşu da yerine getirdik. Bu halkoylamasının milletin kararına giderken de aynı hedef uğrunda birlikte çalıştık. Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak abesle iştigaldir. Bu Sayın Bahçeli’nin de Meclis görüşmelerinde dediği gibi bu bir parti seçimi değildir. Bu milletin geleceğinin seçimidir.”

KURUCU GENEL BAŞKANIMIZI PARTİMİZE DAVET EDECEĞİZ

Referandumun kabul edilmesiyle yapılacak düzenlemelerle ilgili olarak, “Önce yürürlüğe girecek hususlardan birisi Hakimler Savcılar Kurulu’dur. Askeri yargı tamamen sona erdirilecek, yargıda birlik sağlanmış olacak. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı bir kez daha teyid edilmiş olacak” bilgisini veren Yıldırım, “Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız” dedi. Binali Yıldırım’ın açıklaması salonda alkış ve sloganlarla karşılandı.

BİR TEK VATANDAŞIMIZIN BİLE KALBİNİN KIRILMASINA RAZI OLMAYIZ

“Yeni dönemde milletimize söz verdiğimiz gereken adımları atacağız. Yapısal reformlara kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuşan Başbakan, “Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek, Türkiye’yi geleceğe taşımak hepimizin birinci derecede önceliğidir. Türkiye’yi insan hak ve özgürlüklerine sadakatla bağlı, insan onurunu korumaya esas alan en ileri demokrasiler seviyesine taşıyacağız. Buradan yaptığımız ilk grup toplantısından ilan ediyorum; istisnasız bütün vatandaşlarımızın hukukunu korumak, savunmak siyasetimizin esası olmaya devam edecektir. Bütün vatandaşlarımız, canlıların korunması en büyük meselemiz ve önceliğimiz oldu. Bir tek vatandaşımızın dahi kalbinin kırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Allah izniyle kibir ve gurur nefislerimizi rehin almayacağız. Kapalı kapılar ardında değil hep milletimizin huzurunda olacağız” mesajını verdi.