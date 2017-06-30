Bu imam bir çok genci madde bağımlılığından kurtardı

Antalya'da görev yapan genç imam Bayram Tekin, onlarca genci madde bağımlılığından kurtardı. Gençleri spora ve ibadete yönlendiren Tekin: İnanç, bütün kötülükleri yener dedi.

Antalya Kumluca'da görev yapan imam Bayram Tekin (28), madde bağımlılığına karşı yürüttüğü mücadeleyle herkesin takdirini topluyor. İki yıldır yaptığı çalışmalarla onlarca genci madde bağımlılığından uzaklaştırıp topluma kazandıran iyi niyet elçisi, gençlere sevgiyle yaklaşarak onların hayatlarında fark yaratıyor. Madde bağımlılığına karşı yürüttüğü mücadelenin, yakın bir arkadaşının lise çağındaki oğlunun uyuşturucu kullanımından dolayı hayatını kaybetmesinden sonra başladığını söyleyen Tekin, "O acı haberi aldıktan sonra gençleri eriyip bitiren bu önemli sorun karşısında bir şeyler yapmaya karar verdim. Bir din adamı olarak, İslam dininin güzelliklerini ve eşsiz maneviyatını gençlere sevgiyle aktardım. Kendilerinin yeri geldi ailesi, yeri geldi dostu oldum. Gençlerimizi topluma kazandırmak için iyi niyetle sürdürdüğüm mücadeleden hiç vazgeçmedim" diye konuştu.

Madde bağımlılığının tüm dünyada gittikçe arttığını ve özellikle gençler için büyük bir problem teşkil ettiğini söyleyen İmam Tekin, "Gençlere ulaşarak onlara 'sen bizim için önemlisin' duygusunu hissettirmemiz gerekiyor. Kendilerinin, yanında olduğumuzu ve dostluğumuzun gerçek olduğunu anladıklarında bu kötü alışkanlıklardan vazgeçmeleri oldukça kolaylaşıyor. Manevi değerleri öğrendikçe topluma faydalı olmak istiyorlar. İnanç, bütün kötülükleri yener" dedi. Tekin gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği Gençlik Kamplarına yönlendirip spor yapmaya teşvik ettiğini anlattı. Tekin şöyle devam etti: "Madde bağımlılığından kurtulmasını sağladığım gençlerin tekrar sağlıklarına kavuşarak, Kadir Gecesi'nde camide en önde ibadet ettiklerini gördüm. İnsanların bana bu yolda, "Allah senden razı olsun" demeleri benim için en büyük mutluluk. Amacım gençlerimizin ailelerine, topluma, vatanına hizmet eden insanlar olmaları."