Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu imam bir çok genci madde bağımlılığından kurtardı

Antalya'da görevli imam Bayram Tekin, onlarca genci madde bağımlılığından kurtardı. Gençleri spora ve ibadete yönlendirip;'inanç, bütün kötülükleri yener'dedi.

30 Haziran 2017 Cuma 08:03
Bu imam bir çok genci madde bağımlılığından kurtardı

Antalya'da görev yapan genç imam Bayram Tekin, onlarca genci madde bağımlılığından kurtardı. Gençleri spora ve ibadete yönlendiren Tekin: İnanç, bütün kötülükleri yener dedi.

Antalya Kumluca'da görev yapan imam Bayram Tekin (28), madde bağımlılığına karşı yürüttüğü mücadeleyle herkesin takdirini topluyor. İki yıldır yaptığı çalışmalarla onlarca genci madde bağımlılığından uzaklaştırıp topluma kazandıran iyi niyet elçisi, gençlere sevgiyle yaklaşarak onların hayatlarında fark yaratıyor. Madde bağımlılığına karşı yürüttüğü mücadelenin, yakın bir arkadaşının lise çağındaki oğlunun uyuşturucu kullanımından dolayı hayatını kaybetmesinden sonra başladığını söyleyen Tekin, "O acı haberi aldıktan sonra gençleri eriyip bitiren bu önemli sorun karşısında bir şeyler yapmaya karar verdim. Bir din adamı olarak, İslam dininin güzelliklerini ve eşsiz maneviyatını gençlere sevgiyle aktardım. Kendilerinin yeri geldi ailesi, yeri geldi dostu oldum. Gençlerimizi topluma kazandırmak için iyi niyetle sürdürdüğüm mücadeleden hiç vazgeçmedim" diye konuştu.

Madde bağımlılığının tüm dünyada gittikçe arttığını ve özellikle gençler için büyük bir problem teşkil ettiğini söyleyen İmam Tekin, "Gençlere ulaşarak onlara 'sen bizim için önemlisin' duygusunu hissettirmemiz gerekiyor. Kendilerinin, yanında olduğumuzu ve dostluğumuzun gerçek olduğunu anladıklarında bu kötü alışkanlıklardan vazgeçmeleri oldukça kolaylaşıyor. Manevi değerleri öğrendikçe topluma faydalı olmak istiyorlar. İnanç, bütün kötülükleri yener" dedi. Tekin gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği Gençlik Kamplarına yönlendirip spor yapmaya teşvik ettiğini anlattı. Tekin şöyle devam etti: "Madde bağımlılığından kurtulmasını sağladığım gençlerin tekrar sağlıklarına kavuşarak, Kadir Gecesi'nde camide en önde ibadet ettiklerini gördüm. İnsanların bana bu yolda, "Allah senden razı olsun" demeleri benim için en büyük mutluluk. Amacım gençlerimizin ailelerine, topluma, vatanına hizmet eden insanlar olmaları."

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 08:03
  1. Madde bağımlısı gençler
  2. Antalya madde bağımlısı gençler
  3. imam Bayram Tekin
  • TuranTuran47 dk önce
    Allah yardımcınız olsunne güzelsizitakdir ediyorumAllah razı olsun hocam
  • İbrahim YILMAZİbrahim YILMAZ1 sa önce
    MAŞÂALLAH....MEVLÂ TEÂLA YÂR VE YARDIMCIN OLSUN HOCAM...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Babalarından izinsiz kaçırdıkları otomobille eve çarptılar
  1. Babalarından izinsiz kaçırdıkları..
  2. İstanbul’da zehir tacirlerine şafak..
  3. Balık avlarken ağa takılan genç boğuldu
  4. Hakkari’de sıcaklarla mücadele
  5. FETÖ’cülere özel harekatlı operasyon
  6. Simav’da hurdalık yangını
  7. Çıraklıktan başladı patron oldu
  8. Kadını araçtan yola attılar
  9. Kars’ta tehditle bir iş yerini gasp..
  10. Yolcu otobüsü otomobili ikiye böldü: 2..
  11. Serbest piyasada döviz fiyatları
  12. Ayvalık’ta trafik kazası: 1’i bebek 4..
  13. O ülkede patlama: 3 ölü
  14. Rusya bu görüntüyü konuşuyor! 'yine..
  15. ''Tek çözüm İsrail'in 50 yıllık işgali..
  16. Paris'te bir kişi gözaltına alındı
  17. Trump ABD-Meksika arasında yeni petrol..
  18. Meteorolojiden kritik uyarı!
  19. Trump Almanya’da Putin ile görüşecek
  20. Sigaraya otomatik zam uygulanmayacak
Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...