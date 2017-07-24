Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağmur bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 36

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı 27

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40