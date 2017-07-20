Bu illerde oturanlar dikkat... Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz’in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz kıyılarında ise batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

Bursa: Parçalı, zamanla az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41