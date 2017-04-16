Bu ilde tüm ilçeler 'Evet' dedi

Türkiye, anayasa değişikliği halk oylaması için bugün sandık başına gitti. Anayasa değişikliğinin oylandığı seçimde ilk sonuçlara göre, Gaziantep'in tüm ilçelerinden ‘Evet’ oyu çıktı.

Tüm ilçelerinden evet çıkan Gaziantep'te oy oranları şöyle:

Yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullandı. Bu rakamın 1 milyon 269 bin 282'sini oy verme gününe kadar 18 yaşını dolduran yeni seçmenler oluşturdu.

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanırken, diğer illerde oy kullanma saatleri 08.00-17.00 oldu.