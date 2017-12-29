Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bursa'da sabah ezanı artık imsak vaktinde okunacak

Bursa’da sabah ezanları imsak vaktinde okunmaya başladı.

29 Aralık 2017 Cuma 15:20
Bursa'da sabah ezanı artık imsak vaktinde okunacak

23 Aralık tarihinden itibaren Bursa İl Müftülüğü sabah ezanını imsak vaktinde okuma kararı aldı. Sabah namazının ise ezandan 30 dakika sonra kılınacağını ifade eden Bursa İl Müftüsü İzani Turan, “İnsanımız ezan okunmadan namaz kılmıyor. Bunun için çalışan kesiminden öğrencisine kadar bize gelip bu konuda talepte bulunanlar oldu. Camilere gittiğimizde cemaatin az olmasından bunu anladık.

Bundan dolayı böyle bir karar alma zarureti ortaya çıktı. İnsanımız işine veya okuluna yetişmek için erkenden camiye geliyor. Namazı kendi başına kılıp gidiyor. Normalde insanımız camiden vazgeçemiyor. Ama sadece camiye gelme sevabını alıyor. Cemaat sevabından mahrum oluyor. Bu insanlarımızın da cemaat sevabına nail olabilmeleri için yarım saat ezanın okunmasını geriye aldık” dedi.

Ramazan ayında ezanları imsak ile birlikte okuttuklarını belirten Turan, “İnsanımız ezanı duyduktan sonra namazını kılıyor. Bu sadece ramazan aylarında geçerli değil, diğer zamanlarda da imsak vaktinde ezan okunacağına dair ruhsattır. Öğretmenlerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, saat 08.00’de vazifeye gidiyor. Bu uygulama öncesi insanlarımızın cemaate gelmeleri güç oluyordu. Şu anda 07.00 gibi namaza duruyoruz. 07.30’da en geç namaz bitmiş oluyor” diye konuştu.

Turan, “Ekim ayının sonunda bu kararı almalıydık. Çok isabetli karar olduğunu düşünüyorum. Her yıl bu uygulamayı yapacağız. Önümüzdeki sene kasım ayı itibariyle başlayacağız. Bu uygulamamız 19 Şubat 2018 tarihine kadar geçerlidir. Yaz saati uygulamasının devam etmesinden dolayı çalışan kardeşlerimizin işlerine yetişebilmeleri için böyle bir uygulamaya gidilmiştir” şeklinde konuştu

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:20
  1. sabah ezanı
  2. bursa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ubercilere şok! Ceza yağdı
    1. Ubercilere şok! Ceza yağdı
    2. Kassam Tugayları öyle bir afiş astı..
    3. Güeny K
    4. Bu ilde sabah ezanı vakti değişiyor!
    5. Trabzon'daki eski NATO üssü ilk kez..
    6. Mersin'de emekli uzman çavuş aracında..
    7. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
    8. Giresun'da teslim olmuştu, o terörist..
    9. Giresun’da teslim olan PKK'lı terörist..
    10. Birleşik Krallık'tan sosyal medya..
    11. Samsun'da ormanlık alanda yangın çıktı
    12. Emniyetten flaş açıklama! 1 gün..
    13. Katil İsrail Ordusu Gazze'yi vurdu!
    14. Beşiktaş'tan ayrıldı! İlk Başakşehir..
    15. Emniyetten önemli açıklama! 7 ilçeye..
    16. Müteahhitliğe standartlık yolda
    17. Bunu yapan komşuya 964 lira ceza..
    18. Karar verildi! Sosyal medyada kadın..
    19. BAE'nin bir skandalı daha ortaya çıktı
    20. 15 yıl boyunca bir odada kilitli..
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...