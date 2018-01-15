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Bu ilçelerde oturanlara piyango vurdu! Fiyatlar uçtu...

Kanal İstanbul Projesi’nin detayları belli oldu. Projenin geçeceği güzergahlar olan Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir’de gayrimenkul artışlarının yüzde 50 civarında seyredeceği belirtildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:58
Bu ilçelerde oturanlara piyango vurdu! Fiyatlar uçtu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda ‘çılgın proje’ olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detaylar belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin güzergahını açıkladı. Bakan Arslan’ın açıklamalarına göre Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece Gölü'nden girecek ve Sazlısu Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın doğusundan Karedeniz'e çıkmış olacak. Projenin güzergahı da yaklaşık 45 km olacak.

Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahının açıklanmasıyla beraber, değerine değer katması beklenen bölgelere gözler çevrildi. Bunların başında Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy yer alıyor. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ‘çılgın proje’yi “İstanbul’un değerine değer katacak” diyerek özetledi.

Kanal İstanbul Projesi’nin açıklanmasıyla beraber İstanbul’un yeni gelişme bölgesinin de tam olarak resmileştiğini söyleyen Özelmacıklı, “Aslında uzun zamandır kanalın yer belliydi ve bu güzergah hep öngörülüyordu. Şu anki güzergah çerçevesinde Küçükçekmece Gölü itibariyle Sazlıbosna Barajı üzerinden kanal kuzeye ulaşacak. Yaklaşık 45 km uzunluğunda olacak bu kanalla beraber bir çok yeni gelişme modelleri ve gayrimenkul alanları oluşacak. Bu alanlar içerisinde lojistik alanlardan tutun da kentsel gelişme alanları çerçevesinde yapılaşacak bir çok yer var. Bunlar da Türkiye ve İstanbul için önemli bir avantaj. Hatta bunun için yeni bir kıta oluşuyor diyebiliriz” dedi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 15:58
  1. Kanal İstanbul Projesi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. çılgın proje
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