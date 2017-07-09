Bu ilçeler de doğal gaza kavuşuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Türkiye'nin dört bir yanına doğalgaz götürme hedefi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuz ayı içerisinde 17 ilçenin daha doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınmasına karar verdi. Böylece toplamda 488 ilçe doğalgaza kavuşmuş oldu.



81 İL TAMAMLANIYOR

81 ilin tamamına doğalgaz götürme hedefiyle yola çıkan EPDK, Aralık 2016'da yapılan ihaleler neticesinde Ağrı ve Tunceli illerine doğalgaz dağıtım lisansı verdi. Bununla birlikte Mart 2017'de Artvin, Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi doğalgaz ihaleleri gerçekleştirilirken, bu bölgelerin lisanslama işlemleri halen devam ediyor. Lisans verilen Ağrı, Tunceli, Hakkari, Şırnak ve Artvin illerinde yatırımların tamamlanmasıyla, 2018 yılında 81 ilin tamamında doğalgaz kullanımına geçilmesi hedefleniyor. Bunların yanı sıra 316'sı ihaleler, 172'si ise dağıtım bölgesi genişleme işlemleri kapsamında olmak üzere, toplam 488 ilçe doğalgaz dağıtım bölgeleri kapsamına alındı. Bu ilçelerin 339'unda şu anda doğalgaz kullanılabiliyor.



DOĞALGAZ GİDECEK 17 İLÇE



Aksaray: Eskil

Erzincan: Çayırlı, Tercan

Aydın: Çine, İncirliova

Denizli: Acıpayam, Serinhisar, Sarayköy, Tavas

Tokat: Başçiftlik, Pazar

Osmaniye: Düziçi

Düzce: Yığılca

Rize: Pazar

Kayseri: Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza



2019'a kadar ilave 222 ilçe ve beldeye daha doğalgaz ulaştırılacak. EPDK, bu ay içerisinde 17 ilave ilçeyi daha dağıtım bölgesi kapsamına aldı. Bu ilçelere 2019'a kadar gaz arzı başlayacak.





