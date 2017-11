'Bu iki soyadının, hayatımızda olmadığı bir an yok ki...'

Güneş Gazetesi yazarı Ahmet Yenilmez bugünki yazısı şu şekilde;

Her şeyden önce şunu belirteyim ki, Salı günkübaşlıklı yazımdaki, “Koç ailesinin damadı Sayın İnan Kıraç hemen yanında da Koç ailesiyle kan bağı var mı bilmem, ama hemen hemen her davette, her nümayişte beraber görmeye alıştığım Sayın Aydın Doğan , yanlarında da Doğan Medya çalışanları!ifademde,cümlesi çok dikkat çekmiş olacak ki, tanıdık tanımadık birçok kişi ilginçmesajlar yolladı! Ben sadece, ne zaman bir resepsiyonda ya da hatırı sayılır kişilerin olduğu ortamda bulunsam, “Koç ve Doğan” isimlerini genellikle beraber görmüşümdür, bu nedenle, paylaşımda bulundum. Gelen “emojili” mesajların çokluğu da merakımı daha çok tetikledi! İnternette şöyle bir dolaşayım dedim, meğer tek merak eden de ben değilmişim, ancak birilerinin kan bağını merak etmek bir tarafa, kan üzerinden yürümeyi de inancımla, edebimle, aile terbiyemle bağdaştırmadığım ve bağdaştırmayacağınız için de bu konuyu burada kapatıyorum.