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'Bu iki soyadının, hayatımızda olmadığı bir an yok ki...'

Ahmet Yenilmez bugünkü yazısında Doğan ailelerinin seçkin çocuklarını yazdı.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:33
'Bu iki soyadının, hayatımızda olmadığı bir an yok ki...'

Güneş Gazetesi yazarı Ahmet Yenilmez bugünki yazısı şu şekilde;

Her şeyden önce şunu belirteyim ki, Salı günkü “Resepsiyonda baktım baktım baktım…” başlıklı yazımdaki, “Koç ailesinin damadı Sayın İnan Kıraç hemen yanında da Koç ailesiyle kan bağı var mı bilmem, ama hemen hemen her davette, her nümayişte beraber görmeye alıştığım Sayın Aydın Doğan, yanlarında da Doğan Medya çalışanları! ifademde, “kan bağı var mı bilmem” cümlesi çok dikkat çekmiş olacak ki, tanıdık tanımadık birçok kişi ilginç “emojili” mesajlar yolladı! Ben sadece, ne zaman bir resepsiyonda ya da hatırı sayılır kişilerin olduğu ortamda bulunsam, “Koç ve Doğan” isimlerini genellikle beraber görmüşümdür, bu nedenle, paylaşımda bulundum. Gelen “emojili” mesajların çokluğu da merakımı daha çok tetikledi! İnternette şöyle bir dolaşayım dedim, meğer tek merak eden de ben değilmişim, ancak birilerinin kan bağını merak etmek bir tarafa, kan üzerinden yürümeyi de inancımla, edebimle, aile terbiyemle bağdaştırmadığım ve bağdaştırmayacağınız için de bu konuyu burada kapatıyorum. 

Bu konuyu kapattım kapatmasına da bu iki soyadının, hayatımızda olmadığı bir an yok ki! Doğan soyadının sahibi olduğu Hürriyet gazetesi köşe yazarı ve aynı zamanda da bu soyadı ile özel bir bağı bulunduğu herkesçe malum olan Sayın Ertuğrul Özkök’ ün, “Aydın Doğan niye dünyanın en etkili medya liderleri arasında” başlıklı yazısında, Doğan soyadı yine çıktı karşıma! 

Yazıda ülkemizin uluslar arası ortaklı medya devi Aydın Doğan ile dünyanın medya devi Rupert Murdoch dünyanın en seçkin 500 kişisi arasında yer almış(!) ortak payda dünyanın en etkin 500 kişisinden olmak(!) 

Yazıyı okuduğumda kendi kendime, “Tesadüf diye bir şey varsa bu bir tesadüf olabilir mi?” diyecektim ki, hemen vazgeçip kendimi toparlayıp sen kendi bildiğine inanmaya devam et dedim ve bu enteresan “tevafuk”a şaşırmadım! 

Rupert Murdoch’ın babası Keith Murdoch’ın kim olduğunu anlatmazsam tevafukun anlamı, üzerinde çok ama çok durulması, çok düşünülmesi, çok da ders çıkarılması gereken yönü anlaşılamaz! 

Keith Murdoch’ın bundan tam 102 yıl önce Çanakkale’ de tarihin gördüğü en kanlı savaş olan Çanakkale Savaşı’nı, yazdığı rapor ile bitiren kişi olduğunu, Avusturalya’nın seçkin ailelerinden birine mensup olduğunu söylesem! Savaş sonrasında da memleketi Avusturalya’ya dönünce önce ülkesinde, Tanrı’nın “Yürü ya Murdoch! “ demesiyle(!) yürüdüğünü sonra da oğlunun da koşarak, bütün dünyanın en büyük medya patronu olduğunu söylesem! 

Hatta öylesine koşmuş ki oğul Murdoch, babasının 1915’teki davasını dava yapıp ülkemize gelip ve 1915’te babasına karşı savaşanların hayali olan TGRT’yi satın alıp, adını da FOX yapmış desem! 

“Tamam, adam çalışmış, oğlu da çalışmış, kazanmış” dediğinizi duyar gibiyim!  

Ya biz, biz de durmamışız bizden de Kelkit’den, Kelkit’in seçkin ailelerinden İrfan Doğan çıkmış! Öylesine bir çıkmış ki İstanbul, İzmir değil Gümüşhane, Kelkit traktörü onunla tanımış daha Cumhuriyetin ilk yıllarında(!) çünkü İrfan Beyin karısı da İrfan Bey ile aynı soydan, seçkin bir aile olan Doğan ailesindenmiş, bu seçkin Doğan ailesi, toprak zenginiymiş(!) Allah zamanın CHP ilçe başkanı  İrfan Bey’e de, “Yürü be İlhan kulum”  demiş(!) oğlu Sayın Aydın Doğan da (nüfusta yazan böyle ve ben resmî evraklara inanırım)  öyle bir koşmuş ki, Almanya’da medya ortağı olmuş! 

Şimdi de, her iki seçkin ailenin çocukları, bizden 102 yıl öncesinin intikamının alınmaya çalışıldığı bu zamanda, dünyanın 500 etkili insanı olarak bu sürece etki etmeye çalışıyor! 

Seçkin ailenin çocuğu seçkin Aydın Doğan’ın seçtiği Sayın Ertuğrul Özkök de, bu başarıyı(!) köşesinde haklı olarak övgüyle dile getirerek, Doğan’ın seçilmesinin ne kadar isabet olduğunu ispatlıyor. 

Bu bahsin devamında da,  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin, Diriliş dizisinde Ertuğrul rolünü oynayan kardeşimizle el ele resmini özenle seçiyor ve özenle seçtiği kelimelerle, özenle sorular sorarak seçkin seçkin imalar yapıyor!!! 

Bu neyin hazımsızlığı? 

Hala yetmemiş ki, seçkinler ve seçtikleri, el ele içten, dıştan 102 yıl öncenin intikamını alıyorlar!

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 11:33
  1. Ahmet Yenilmez
  2. Aydın Doğan
  3. Doğan
  4. Koç
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