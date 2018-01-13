Bu iddia doğruysa kriz çıkar! Türkiye’ye karşı anlaştılar

Riyad’a yakınlığı ile bilinen Şarkul Awsat gazetesinin ABD ve SDG arasında askeri, siyasi ve diplomatik alanda 10 maddelik anlaşma iddiasını doğrular nitelikte açıklamalar geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Yakın Doğu İlişkileri’nden sorumlu Yardımcı Asistanı David Satterfield, Amerikan Senatosu’nun Dış İlişkiler Komisyonu’nda düzenlenen “DEAŞ sonrası Amerika’nın Suriye Politikası” konulu bir oturumda senatörlere bilgi verdi. Açıklamalarının kendi görüşleri değil ‘Başkan Trump’ın Suriye konusundaki stratejik kararları’ olduğunun altını çizen Satterfield yakın bir zamanda Suriye’yi terk etmeyeceklerini söyledi.

Birkaç sebepten dolayı Suriye’de kalacağız” diyen ABD’li Bakan Yardımcısı bu nedenleri şöyle sıraladı:

* Kritik önemdeki kuzey ve kuzeydoğuya istikrarı getirmek ve yardım yapmak,

* DEAŞ’e karşı savaşan müttefiklerimizi, terör örgütü SDG’yi korumak,

* Siyasi kurumların, Suriye’nin geri kalanı için model olacak şekilde dönüştürülmesine yardım etmek.

* İran’a karşı koymak ve İran’ın Suriye’deki varlığını geliştirmesini engellemek.

SDG’nin ABD’nin de desteği ile Rakka’yı DEAŞ’ten geri aldığını hatırlatan Satterfield, şöyle devam etti: “Suriye’nin kuzeyindeki siyasi yapılar, etnomilliyetçi anlamda Kürt değil, çok etnik gruba dayanan şekilde oluşturuluyor. SDG etrafında bir araya gelen Kürtler ve Araplar, nüfusun ve hidrokarbon ve tarım kaynaklarının büyük bir bölümüne sahip. Bunların Suriye’nin geleceğinin bir parçası olmaları gerekiyor.

Biz Türkiye hükümeti ve güvenlik güçlerinin PKK ve SDG içindeki unsurlarla arasındaki ilişkiye dair kaygılarını çok iyi anlıyoruz. Bu noktada Dışişleri Bakanı Tillerson’ın ve Rusya’nın da dile getirdiği, Suriye’nin kuzeyinde yaşanacak siyasi geçiş sürecine dair Türkiye’nin kaygılarını azaltma konusunda bir ortak anlayış söz konusu.

Türkiye’nin endişe ettiği ve son derece anlaşılabilir olan PKK bağlantısı konusuna ağırlık veriyoruz. Ancak şu anda bu süreç devam ediyor. Dolayısıyla bu konunun bir iki ay içerisinde çözülebileceğini söyleyemiyorum. İyi olan noktaysa Suriye Demokratik Güçleri yönetimi de bunun ciddi bir mesele olduğunun farkında...”

El Kaide ve Suriye uzantılarının oluşturduğu tehlike devam ettiğini belirten Satterfield “Rusya, DEAŞ'e karşı savaşın bittiğini duyursa ve öyle farz etse de ABD ve koalisyon ortakları bunu sona ermiş bir mücadele olarak görmemektedir. ABD, DEAŞ ile El Kaide’nin topyekün ve kalıcı mağlubiyetini ve yeniden canlanıp geri dönmemelerin sağlamaya bağlıdır” dedi.

ABD’nin Suriye’de Esad ile birlikte çalışmayacağını da vurgulayan Bakan Yardımcısı “Suriye halkının kendi yöneticilerini seçeceği güvenilir bir süreç ortaya konana kadar Esad rejimiyle çalışmayacaktır. Bu süreç gerçekleşene kadar ABD ve müttefikleri, ülkenin yeniden inşa çabalarına destek vermeyecektir. BM tarafından denetlenen, Suriyeli mülteci topluluklarının da katıldığı adil bir seçim sürecinden Esad’ın galip çıkacağını düşünemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin yeniden inşası için 200-300 milyar dolar gerektiğine işaret eden Satterfield “Uluslararası toplum bahsettiğim koşullar yani anayasal reform ve BM gözetiminde seçimler yerine getirilmeden bunu sağlamayacağını vaat ediyor. Rejim savaşı kazandığı taldirde kalkınma ve istikrar arayışında olacaktır” diye konuştu.

ABD’nin ve uluslararası toplumun yağacağı her şey, BM gözetimindeki Viyana ve Cenevre süreçlerine dahil edilmelidir. Bu sayede Moksova’nın Soçi üzerinden kontrolü ele almasına karşı denge sağlanacaktır” dedi. Satterfield, “Rusya’nın sürdürdüğü alternatif süreci meşrulaştıramayız ve meşrulaştırmayacağız” diye sözlerini sürdürdü.

ABD İLE TERÖR ÖRGÜTÜ SDG ARASINDA 10 MADDELİK ANLAŞMA

Londra merkezli Şarkül Evsat gazetesi, ABD ile SDG’nin Kuzey Suriye’nin geleceği üzerine bir anlaşma yaptığını öne sürdü.

* SDG’ye askeri ve diplomatik desteğin artırılması.

* SDG’nin hakim olduğu bölgenin savunulması ve düzenli ordusunun kurulması için SDG unsurlarına eğitim verilmesi.

* İç güvenliği sağlamak amacıyla polis güçlerinin eğitilmesi.

* DEAŞ’den alınan bölgelerde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi.

* Savaşın ardından bölgenin yeniden inşaı ve insani yardımların yapılması için koalisyon ülkelerinin telvik edilmesi.

* Yardım ve kalkınma için bütçe oluşturulması.

* SDG kontolündeki bölgelerde bulunan petrol, doğalgaz, su gibi kaynaklardan yararlanılmasının sağlanması.

* Hükümet kurumları ve yargı sisteminin kurulmasına yardım edilmesi, bu kurumlarda çalışacak kişilere eğitim verilmesi.

* Bölgede hava savunma sistemlerinin kurulup güçlendirilmesi.

* Beş alanda ABD’ye ait üslerin konumlandırılması ve bu üslere bin civarında askerin yerleştirilmesi.

* ABD’li diplomatların bölgeye gönderilmesi, buralarda diplomatik ofislerin kurulması.

* Siyasi çözüm için Cenevre’de yürütülen görüşmelere SDG’nin de katılması için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması.

* Bölgede yapılacak seçim sürecine destek verilmesi.

* Şam yönetimi ile SDG arasında yapılacak müzakerelere yardımcı olunması.