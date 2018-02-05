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Bu iddia çok konuşulmuştu… ABD’den flaş cevap!

ABD, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonların azalması üzerine Irak'taki kuvvet bileşiminde çatışma gücünden asayiş gücüne doğru bir değişim yapacağını açıkladı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 23:42
Bu iddia çok konuşulmuştu… ABD’den flaş cevap!

Başta Associated Press (AP) olmak üzere birçok medya kuruluşunun ABD'nin Irak'tan bir kısım kuvvetlerini çekeceği yönünde haber geçmesi üzerine, Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTF-OIR) kurumundan açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, "Musul'un alınmasına müteakip elde edilen başarılardan dolayı Koalisyon, Irak'taki odağını çatışma operasyonlarından, DEAŞ'a karşı askeri kazanımlarını korumaya çeviriyor" ifadesi kullanıldı.

"KUVVETLERİMİZİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de elinde bulundurduğu toprakların yüzde 98’ini kaybettiği hatırlatılan açıklamada, Koalisyon komutanlarının, DEAŞ’ın tekrar terör saldırıları eksenli çatışma yöntemlerine döneceğini değerlendirdikleri belirtildi. 2018'de Koalisyon kuvvetlerinin bileşiminin tekrar ayarlanması açısından kritik bir yıl olacağı belirtilen açıklamada, "Koalisyonun Irak'taki varlığı şartlara bağlı, ihtiyaca orantılı ve Irak hükümeti ile koordinasyonla devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada sözlerine yer verilen Koalisyonun Harekat Direktörü Tuğgeneral Jonathan Braga, "DEAŞ'a kalıcı bir mağlubiyet vermek üzere Koalisyon olarak Iraklı ortaklarımızla danışarak kuvvetlerimizi değiştireceğiz. Düşmanın halen saldırı faaliyetleri yapabileceği ve dünya çapında saldırı planlama ve bu konuda azmettirme kabiliyetine sahip olduğu konusunda açığız. OIR'ın (koalisyon) kuvvet bileşimini zamanla göreve en uygun şekilde değiştirmesine rağmen Irak hükümetinin de onayı ile burada DEAŞ'a karşı ortaklarımızın yürüttüğü operasyonlara eğitim, destek ve donatma konusunda yeterli miktarda kuvvet bırakıyor olacağız." ifadesine yer verildi.

"ODAKLANMASI GEREKEN NOKTA SAYILAR DEĞİL"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon ise konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonların azalması ile zaman içerisinde ABD'nin Irak'taki asker sayısında tedrici bir düşüş olacağını ancak burada bahsedilen noktanın sadece kuvvet değişimi olduğunu vurguladı.

Çatışmaların azalması ile Irak kuvvetlerine çatışmadan ziyade asayişe yönelik ihtiyaçlarına karşılık destek verilmeye devam edileceğinin altını çizen Pahon, şunları kaydetti:

"Burada odaklanması gereken nokta sayılar değil, burada söz konusu olan Irak'taki askeri varlıklar ve odak konusunda bir değişimdir. Burada önemli bir kuvvet azaltılmasından bahsetmiyoruz, genel olarak zaman içerisinde aşağı yönlü bir trend olacak ancak bu AP haberinin olduğunu iddia ettiği büyük bir çekilme değil."

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 23:42
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