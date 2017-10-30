Bu iddia Bahçeli'yi kızdıracak: MHP diye bir parti artık yok

MHP’den ayrılarak ‘İYİ’ parti adıyla yeni bir parti kuran Meral Akşener cephesine sağ ve sol cenahtan çok sayıda ünlü isim katılmıştı. Son dakikada CHP’den istifa ederek Meral Akşener’in ekibine katılan son isim İzmir Milletvekili Aytun Çıray oldu. Çıray, Habertürk gazetesinden Kübra Par'a verdiği ropörtajda siyasi partileri değerlendirdi.

''KENDİ İRADEMLE ALDIĞIM BİR KARAR''

''İYİ Parti’ye geçmeye nasıl karar verdiniz?'' şeklindeki soruya Çıray ''Bana bir teklif gelmedi. Bu, kendi irademle aldığım bir karar. Bu hareket daha başlamadan önce Türk siyasetindeki tıkanmayı görmüştüm'' cevabını verdi.

CHP 15 YILDIR İKTİDARI DEĞİŞTİREMEDİ

Eski partisi CHP ile ilgili konuşmaktan kaçınan Çıray, CHP’den neden ayrılma kararı aldığını ise bir eleştiri getirerek şu şekilde açıkladı;

''15 yıl sonunda bu iktidarın değişmemiş olması ve bu muhalefet yapısıyla değişmesinin güç olduğunu görmem, bu kararımı etkiledi. Bu, CHP meselesi değil. MHP itaat etti. Bir başka parti var (HDP), bütün mehsupları yargı denetiminde; kimisi hapiste, kimisi çalışamaz halde. Muhalefet işlevsiz hale getirilmiş. CHP’nin tek başına bu işin içinden çıkması çok zordu.''

CHP’LİLER BENİ TEBRİK ETTİ

Çıray, ‘İYİ Parti’ye katılmak için aldığı istifa kararının ardından CHP’li milletvekillerinden tebrik mesajları geldiğini söyledi.

Eski CHP'li yeni İYİ Partili Çıray’ın ropörtajda Türkiye’deki siyasi partileri değerlendirdiği bölüm ise şu şekilde;

''ESKİ PARTİLERE BENZEMİYORUZ''

-Merkez sağ gelenekten gelen bir siyasetçisiniz. Bu yeni parti ANAP’a mı, DYP’ye mi daha yakın?

Yeni parti hiçbirine benzemiyor. Geçmişten ders alarak onların yaptığı hataları yapmamak üzere, gerçekçilik üzerine kurulmuş bir parti. Öncelikli hedefi Türkiye’yi tekrar demokratik parlamenter sisteme kavuşturmak, mutlak kuvvetler ayrılığını sağlamak ve eşzamanlı olarak bir kalkınma hamlesi başlatmak...

-AK Parti’den farkınız ne olacak?

AK Parti döneminde Türkiye, kişi başı gelir anlamında fakirleşti. Gelir dağılımı iyice bozuldu, hukukun üstünlüğü kaybedildi. Güvenliğimiz yok. Türkiye’de yıllardır bombalar patlıyor. Başımızda PKK diye bir terör örgütü varken, yetmedi; yanlış siyasetleriyle devleti meşru güçlerle yönetmek yerine yanlış kişilerle paralel yürüyerek Türkiye’yi 15 Temmuz hain kalkışmasına kadar getirdiler. Türkiye’nin başında olmayan Suriye siyasetleriyle bir IŞİD terör örgütü belası açtılar. Türkiye’yi bütün çevresiyle küs hale getirdiler. Bütün bunlar zaten farkı oluşturuyor.

''MHP DİYE BİR PARTİ YOK''

- Ya MHP’den farkınız?

Bir şeyin farkını anlatabilmem için o şeyin olması gerekir. MHP diye bir parti artık yok.

''EN BÜYÜK OYU AK PARTİ TABANINDAN ALIRIZ''

Aytun Çıray''İYİ Parti daha çok AK Parti tabanından mı oy alır, CHP tabanından mı?'' sorusuna ise ''En büyük oyu AK Parti tabanından alır çünkü AK Parti tabanı içerisinde geçmişte merkez sağ diye tanımladığımız tabanın çok büyük bir oyu var ve onlar İYİ Parti kadrolarının neyi temsil ettiğini gayet iyi biliyorlar'' şeklinde cevap verdi.