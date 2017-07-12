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Bu hastanede otel konforunda sağlık hizmeti veriliyor

Karabük'te, hayırseverlerin de destekleriyle yapılan Safranbolu Devlet Hastanesi'nde, otel konforunda sağlık hizmeti veriliyor.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:05
Bu hastanede otel konforunda sağlık hizmeti veriliyor

Karabük'te, hayırseverlerin de destekleriyle yapılan, inşa aşamasında otel konforu verilebilmesi amacına uygun planlanan Safranbolu Devlet Hastanesi'nde, konuklara tek ve çift kişilik klimalı, televizyonlu odalar, bornoz, seccade, diş macunu ve fırçası, şampuan, pijama, terlik gibi temel yaşam malzemelerinin yanı sıra internet, tablet ve özel kasa temin ediliyor. 

Yılda 30 bin hastaya hizmet veren, çocuklar için duvarlarına çizgi film kahramanlarının çizildiği özel odaların da bulunduğu kurumda, bazı bölümlerin duvarlarına yapılan doğa resimleri çalışmalarıyla hastaların ameliyat korkularını yenmesine yardımcı olunuyor.

Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Selim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin 2015'te hizmete girdiğini söyledi.

Yapının 5 yıldızlı otel konseptinde hazırlandığını ifade eden Şahin, "Hastanemizin 67 nitelikli yatağı mevcut, hastalarımızı her türü konforu burada rahatlıkla bulmakta. Odalarımızda buzdolabı, televizyon, saç kurutma makineleri mevcuttur. İmkanı olmayan ve acil gelen hastalarımıza burada kendilerinin ihtiyaçları olan pijama, tarak, terlik, şampuan ve seccadeleri sunulmakta. Ayrıca odalarımızda şifreli kasalarımız mevcut." diye konuştu.

Yılda yaklaşık 30 bin hastaya hizmet verdiklerini aktaran Şahin, "Ayda 300-350 hastamız yatmakta, 150'ye yakın hastamız ameliyat olmaktadır. Bütün ana branşlarımız hastanemizde mevcuttur." dedi.

Personelin hastalara daha kaliteli, huzurlu hizmet verebilmeleri açısından yemekhanede canlı müzik eşliğinde yemek verildiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Ayrıca hastanemizde, hastane kokusunu yenmeleri açısından Isparta gül kokuları kendilerine sunulmakta. Hastanemizde, engelli vatandaşlara da her türlü imkan ve hizmet verilmekte. Çocuklarımıza tablet sunulmakta, aynı zamanda kütüphanemiz mevcut, istedikleri kitapları alarak hoş zaman geçirmeleri sağlanıyor. Çocukların korkularını yenmeleri için akülü arabayla ameliyathaneye gidiliyor."

"5 yıldızlı otel gibi"

En iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını anlatan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tomografi cihazımızın olduğu yerde hastalarımız daha rahat, huzurlu, korkularını yenmeleri açısından da resimler giydirilmiş, aynı zamanda kan alma kısmında da bu tablo mevcut. Hastalarımızı otelcilik manasında tıbbi noktada en güzel hizmeti vermek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Hastalarımızın bu manada geri dönüşleri iyi. Kendilerinden gelecek her türlü öneriye açığız."

Hastalardan Cemal Korkmaz da "Çok güzel ilgileniyorlar. Odalar çok güzel. Aynı 5 yıldızlı otel gibi." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:05
  1. Safranbolu Devlet Hastanesi
  2. Selim Şahin
  3. Karabük
  4. otel konforu
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