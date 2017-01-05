Bu hastalık şehirde yaşayanların hastalığı

Şehir hayatında insanların güneşten yararlanma oranı çok düşük olduğundan vücudumuz D vitamini üretememektedir. Vücut tarafından yapılması nedeniyle buna D hormonu demek daha doğru çünkü tüm vücut hücrelerince kullanıldığından hayati öneme sahiptir. Vücudumuzda bulunan 2000 adet genin çalışması için D vitamini gereklidir. D vitamini eksikliği günümüzde en yaygın sağlık sorunudur. Ülkemizde görülme sıklığı %90’ın üzerindedir. Eksikliğinde vücut direnci düştüğünden her türlü hastalığa yakalanma tehlikesi artmaktadır. Yaşadığınız sağlık sorunlarının bir çoğunun nedenidir. Yaşam kalitesi azalarak insanlar kendilerini yorgun hissetmesine, depresyona, kemik ağrılarına yol açmaktadır.

D vitamini eksikliğinde otoimmün hastalıklar, kanser ve enfeksiyon görülme riski artmaktadır. Bunun anlamı D vitamini vücut direnci için gerekli olup, eksikliğinde bünye zayıfladığından bildiğiniz tüm hastalıklara yakalanma ihtimali artmaktadır. Gebelerde eksikliğinde sakat, problemli nesillere, çökkün kadınların çoğalmasıyla nüfus artışında azalmaya neden olmakta, böylece toplumun yaşlanması giderek artmaktadır.

D vitamininin ilk bilinen etkisi kemiklerdeki sertliğin, sağlamlığın sağlanması olmuş, son zamanlarda tüm doku ve sistemlerde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler yeni olması nedeniyle sağlıkçılar tarafından da yeterince bilinmemekte, en yaygın hastalık olmasına rağmen üzerinde durulmamakta, sonuçta sağlıksız bir toplum, kanserin hızla yayıldığı bir dünya, giderek artan sağlık harcamaları nedeniyle iflasa sürüklenen bir sağlık sistemi ortaya çıkmıştır.

D vitaminin özellikle kanser tedavisinde ne kadar önemli olduğunu videoda gösteriyor.

Çözüm ise çok ucuz olan D vitamini tüketmek veya bol güneşlenmektir. D vitamini etki gösterebilmesi için beraberinde besinlerle kalsiyum (yeşillik, yoğurt, peynir vb) ve magnezyum (kuruyemiş, portakal, balık, patates vb) almak önemlidir.

Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı yaşlanmak için D vitamini düzeyi kanda 50 ng/ml olmalıdır. Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda, kronik hastalarda, evden çıkmayanlarda, gebelerde, cildine güneş düşmeyenlerde, güneş koruyucu kullananlarda, yaşlılarda, kemik erimesi olanlarda, D vitamini eksikliği had safhadadır. Ülkemizde şehirleşme oranı %75 olup artık insanlar yeterli güneş alamamaktadır. Modern ama güneş görmeyen evlerde, güneşten kaçan insanlarda, genç-yaşlı, kadın-erkek fark etmeden çok yaygın olan D vitamini eksikliği toplumsal bir felakete dönüşmüş durumdadır. Siz olmasanız bile en yakınınızdaki insanlar bu sağlık sorununu az veya çok yaşıyor.