Bu hastalık, hastaların yüzde %25’inde hiçbir belirti vermiyor!

Akciğer kanserleri, dünya genelinde en çok ölüme neden olan kanser türü olarak kabul edilmektedir. Bu durumun en önemli nedini olarak hastaların ileri evrede doktora gitmesi ve geciken teşhis gösterilmektedir. Akciğer kanseri, çoğu zaman sessiz ilerlediği için hastalık geç evrede fark edilmemekte ve hastalar tedavi şanslarını önemli oranda yitire bilmektedir. Bu nedenle akciğer kanserinin temel belirtilerinin iyi bilinmesi hayati öneme sahiptir. Erken evrede teşhis, akciğer kanserinde başarıyı ciddi oranda arttırır. Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile (metastaz) sonuçlanabilir. Tümör bir noktada kalırsa ve sınırlı büyüme gösterirse, genellikle iyi huylu (bening) kabul edilir.

Daha tehlikeli veya kötü huylu (maling) tümörler, kanser hücreleri kan veya lenf sistemi yoluyla vücudun diğer bölümlerine göç ettiğinde oluşur. Tümör vücudun diğer bölümlerine yayılmasına metastaz adı verilir. Metastaz yapmış bir kanser, tedavi edilmesi çok zordur. Akciğerlerde oluşan tümör kitlesi öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak (karaciğer, kemik, beyin gibi) hasara yol açabilirler.

Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre “küçük hücreli akciğer kanseri” ve “küçük hücrelidışı (küçük hücreli olmayan) akciğer kanseri” olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Akciğer kanserlerinin %80’ni küçük hücreli dışı gruptadır.

Akciğer kanserinin belirti ve bulguları nedir?

Kanser semptomları oldukça çeşitlidir ve kanserin nereye yerleştiğine, nereye yayılmış olduğuna ve tümörün büyüklüğüne bağlıdır. Akciğer kanseri semptomlarının ortaya çıkması yıllar sürebilir ve genellikle hastalık ileri evreye ulaştıktan sonra fark edilir. Akciğer kanserinin birçok semptomu göğsü ve hava yollarını etkiler. Bu belirtilere akciğer kanseri veya diğer durumlara sebep olabilir.

Akciğer kanseri olan hastaların %25’inde kanser hiçbir belirtiye neden olmamaktadır. Bu hastalar akciğer kanseri olduklarını, başka bir hastalık sebebiyle akciğer röntgeni çektirdiklerinde öğrenmektedir. Bu sebeple düzenli olarak kontrol yaptırmak akciğer kanserinin belirlenmesinde hayati öneme sahiptir.

Bu %25’lik kısım dışında kalan diğer hastalarda ise yeni başlamış öksürük, göğüs bölgesinde kesif ve geçmeyen ağrı, öksürükle birlikte kan gelmesi, nefes almada güçlük, nefes alıp vermede hırıltı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Akciğer kanseri belirtileri; akciğerlerdeki tümöre bağlı olarak hastanın kanında, hormonlarında ve vücudun diğer bölgelerinde kendini gösterebilir.

Akciğer kanserinin başlıca belirti ve bulguları şunlardır:

Kesilmeyen ve giderek kötüleşen öksürük veya öksürüğün şeklinde değişiklik,

Kalıcı göğüs ağrısı, omuzda veya sırtta öksürükten kaynaklanan ağrı, baş ağrısı

Kan tükürmek, kanlı balgam, öksürükle çıkan balgam renginde değişiklikler, Öksürükle birlikte kan akciğer kanseri hastalarının sadece %25’lik kısmında görülür.

Nefes darlığı, hırıltı veya boğuk seslilik, hırıltılı nefes alıp-vermek,

Yutmada zorluk ve boğaza takılma hissi, ses kısıklığı

Akciğer enfeksiyonu, sık sık zatürre veya bronşit olma ve geçmemesi

Boyun ve yüzde şişkinlik

İştahsızlık, kilo kaybı ve kansızlık, sarılık

Halsizlik, yorgunluk, egzersiz yapmada zorlanma

Bu bulgular akciğer kanserinden veya başka nedenlerden kaynaklanabilir.

(Medikal)