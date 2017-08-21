Buhastalara ilaç değil, spor reçetesi yazılıyor

Gaziantep'te 4 yıl önce kurulan Fiziksel Engelliler Vakfınca yürütülen "Sportif Beceri ve Koordinasyon Projesi" kapsamında engelliler, egzersizlerle yürütülmeye çalışılıyor.

AB'nin desteğiyle başlayan ve 2 yıldır Gaziantep Büyükşehir ve Şehitkamil Belediyelerinin katkılarıyla devam ettirilen projede, engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Tatar ve ekibinin gönüllü çalıştığı projede, ağırlıklı olarak engelli çocuklar muayene edilerek kişisel egzersiz programları hazırlanıyor.

Proje Koordinatörü Gül Ölçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel ve bedensel engelli çocuklara sportif beceri ve koordinasyon eğitimi verdiklerini söyledi.

Ölçal, "Burada engellilerimize üç aylık eğitim programları uygulanıyor ve her ay düzenli olarak kontrolleri yapılıyor. 3 ayın sonunda hocalarımız devam edip etmeyeceğine karar veriyor." dedi.

"Yürüyerek çıkanlar oldu"

Her çocuğun bir hikayesi bulunduğunu ama bazılarının çok etkili olduğunu dile getirerek, "Bazı hikayeler çok etkiliyor. Buraya tekerlekli sandalye ile girip ip atlayabilecek seviyeye gelen çocuklar oldu. Biz ne kadar fark etmesek de aileler fark ediyor. Kolunu bile kaldırması aileler için çok önemli." diye ekledi.

"Buraya geldikten sonra hayallerimiz gerçekleşti"

Payam Söğüt ise haftada üç gün kızını vakfa getirdiğini belirterek, "Kızım yürüyemiyordu. Buraya geldikten sonra hayallerimiz gerçekleşti. Çok şükür gelişmemiz, hareketlerimiz daha iyi. Umutlarımız çoğaldı. Onu zorla bir yerlere götürürdüm ama buraya isteyerek geliyor. Artık iyi olacak. İki aydan beri geliyoruz. Hiç yürüyemiyordu. Buraya geldiğimizden beri adım atıyor." ifadelerini kullandı.