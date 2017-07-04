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Bu hamama giren terlemiyor, aksine serinliyor!

Kütahya’da, restore edilen ve restoran olarak hizmet veren tarihi Küçük Hamam, 38 dereceye ulaşan sıcak havalarda bunalanların tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

04 Temmuz 2017 Salı 12:05
Bu hamama giren terlemiyor, aksine serinliyor!

Kütahya’da, restore edildikten sonra restoran olarak hizmet vermeye başlayan tarihi Küçük Hamam, 38 dereceye ulaşan sıcak havalarda bunalanların tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Kütahya’da, Germiyanoğlu Beyliği tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırıldığı bilinen ve zaman içinde çarşı ve hamam olarak kullanılan, kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki tarihi Küçük Hamam, restorasyonun ardından restoran olarak hizmet veriyor.

Restoran işletmecisi Hüseyin Acar, AA muhabirine, Küçük Hamam’ı 2010'da Vakıflar Genel Müdürlüğünden restore etme karşılığında 20 yıllığına kiraladıklarını ve restoran olarak işletmeye başladıklarını söyledi.

Hamamın mimari özelliğinden dolayı müşterilerine otantik bir ortamda hizmet sunduklarını belirten Acar, "Şehrimizin merkezinde bulunan tarihi hamamın mimari özelliğini bozmadan, yaptığımız düzenlemelerle restorana çevirdik ve bu şekilde hizmet veriyoruz." dedi.

"Yöremizin lezzetli yemeklerini müşterilerimize sunuyoruz"

Restoranın nostaljik görüntüsünün yanı sıra sunduğu serin havadan dolayı da tercih edildiğini dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Tarihi hamamı biz şu anda restoran kafe olarak işletiyoruz. Hava sıcaklığı dışarıda yaklaşık 35-40 derece arasında değişirken burası oldukça serin. Dışarıdaki sıcaklardan bunalan müşterilerimiz eski hamam olan burayı tercih ediyor. Atasözünde 'Hamama giren terler' deniliyor ama bizim buraya gelen tam tersine serinliyor. Burada yöremizin lezzetli yemek ve tatlarını müşterilerimize sunuyoruz."

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:05
  1. Kütahya
  2. serinlik
  3. sıcak hava
  4. Tarihi Hamam
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