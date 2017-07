'Bu halimle yine askere giderim'

Vatani görevini yaptığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 Nisan'da PKK'lı teröristlerce başından vurularak yaralandıktan sonra Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan evli ve 1 çocuk babası Ümit Alçiçek, tedavisinin bir kısmının tamamlanmasının ardından memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine getirildi.

Vücudunun sol tarafını yüzde 40 oranında kullanamadığını belirten Alçiçek, Isparta'da tamamladığı acemi birliğinin ardından Şırnak Silopi'ye gittiğini, bu süreçte terör olaylarından dolayı babasının çok tedirgin olduğunu söyleyerek, "Babam bana bir şey olur diye tedirgindi. Ben de 'Gideceğim baba, herkes kaderini yaşar.' dedim." ifadelerini kullandı.

Tezkeresine 4 ay kala bir operasyona çıktıklarını aktaran Alçiçek, "Biz arkadaşlarla beraber intikal halinde sırayla giderken bir anda bir ses geldi, silah sesi. Sesi duyduktan sonra gözlerim kararmaya başladı. Aniden yere düştüm ve gözlerimi hastanede açtım. Daha sonra yaklaşık 2 ay fizik tedavi aldım. Çok şükür şu an kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti

Tedavi olduğu süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye geldiğinde kendisini ziyaret ettiğine dikkati çeken Alçiçek, bundan dolayı mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Vatan için her zaman görevde olacağını vurgulayan Alçiçek, "Allah'a şükür durumum şu an iyi, memleketime geldim. Kardeşlerimi ağabeylerimi gördüm. Devletimden Allah razı olsun beni uçakla İzmir’e getirdiler, oradan da arabayla buraya getirdiler. Beni şu an bile çağırsalar bu halimle yine giderim. Görev hepimizin görevi, bayrak hepimizin bayrağı, ülke hepimizin ülkesi." değerlendirmesinde bulundu.